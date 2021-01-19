RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:47

  Ferlakur написав:
  pavyak написав:Дали відповідь знаємо. займаємось

Куди дали, ви дозвонилися?

Мені в чаті "порадили" пробувати пізніше...
patrikk
 
Повідомлень: 172
З нами з: 25.06.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:48

  Ferlakur написав:
  pavyak написав:Дали відповідь знаємо. займаємось

Куди дали, ви дозвонилися?

Мне в чате укрсиба (раздел очевыгода) так ответили. Очевыгода - только автоответчик работает.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6559
З нами з: 20.01.15
Подякував: 401 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:48

Сторінка відкривається, але немає куди вводити код.

UPD. Сторінка для введення коду https://www.ochevygoda.com.ua/cashback- ... %B0/order/
Востаннє редагувалось klug в Вів 19 січ, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 18.08.14
Подякував: 237 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:52

  klug написав:Сторінка відкривається, але немає куди вводити код.

Клацайте на
Обміняйте ключ-код на подарунок за Вашим вибором
потім клацайте на кешбек та вбивайте код та номер телефону
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:54

Дякуємо! Ваш кешбек надійде вам протягом 20 робочих днів. У разі питань тел. +38 044 3333 010
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10611
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:05

  greenozon написав:Дякуємо! Ваш кешбек надійде вам протягом 20 робочих днів. У разі питань тел. +38 044 3333 010

Дивно, мені написало про 10 днів на кешбек.
Sirchyk
 
Повідомлень: 140
З нами з: 17.03.12
Подякував: 317 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:08

"Подтверждения" не приходят?
Типа как была ссылка на "квитанцию"?

UPD: пришло в пуш
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13889
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7588 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:06

Нажал Обміняйте ключ-код на подарунок за Вашим вибором Переводит на страницу где три Кроки описано и список их партнеров, а куда вводить ключ не ясно (( Что за подлянка.
vovareuckij
 
Повідомлень: 54
З нами з: 19.06.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline

И где тут поле для ввода ключа?
vovareuckij
 
Повідомлень: 54
З нами з: 19.06.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

vovareuckij написав:Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline

И где тут поле для ввода ключа?
Деньги кончились. Можно только Сильпо, Фору или Юск. Тыкайте на однин из этих логотипов, потом кнопку «Отримати».
unknownurl
 
Повідомлень: 322
З нами з: 01.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1395139613971398>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, andreiromashkov, extreme_lviv_ua, Ferlakur, sergia, shelets, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.