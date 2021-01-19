Мені в чаті "порадили" пробувати пізніше...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:47
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:48
Мне в чате укрсиба (раздел очевыгода) так ответили. Очевыгода - только автоответчик работает.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:48
Сторінка відкривається, але немає куди вводити код.
UPD. Сторінка для введення коду
Востаннє редагувалось klug в Вів 19 січ, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:52
Клацайте на
Обміняйте ключ-код на подарунок за Вашим вибором
потім клацайте на кешбек та вбивайте код та номер телефону
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:54
Дякуємо! Ваш кешбек надійде вам протягом 20 робочих днів. У разі питань тел. +38 044 3333 010
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:05
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:08
"Подтверждения" не приходят?
Типа как была ссылка на "квитанцию"?
UPD: пришло в пуш
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:06
Нажал Обміняйте ключ-код на подарунок за Вашим вибором Переводит на страницу где три Кроки описано и список их партнеров, а куда вводить ключ не ясно (( Что за подлянка.
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline
И где тут поле для ввода ключа?
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Деньги кончились. Можно только Сильпо, Фору или Юск. Тыкайте на однин из этих логотипов, потом кнопку «Отримати».
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