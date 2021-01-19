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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Переводы не советую делать через этот банк из-за границы, комис фееричный. Типичный банк для свинорыльства).
Сейчас у них нет никаких акция для "подоить", все закончилось в прошлом году?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:22

  unknownurl написав:
vovareuckij написав:Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline

И где тут поле для ввода ключа?
Деньги кончились. Можно только Сильпо, Фору или Юск. Тыкайте на однин из этих логотипов, потом кнопку «Отримати».


взяли из бюджета следующего года :D :D
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

cohan написав:
  unknownurl написав:
vovareuckij написав:Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline

И где тут поле для ввода ключа?
Деньги кончились. Можно только Сильпо, Фору или Юск. Тыкайте на однин из этих логотипов, потом кнопку «Отримати».


взяли из бюджета следующего года :D :D
Уже появились опять, Сильпо пропало.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:54

  unknownurl написав:
vovareuckij написав:Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline

И где тут поле для ввода ключа?
Деньги кончились. Можно только Сильпо, Фору или Юск. Тыкайте на однин из этих логотипов, потом кнопку «Отримати».

А еще ниже %кешбек - там деньгами дадут.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:57

Да увидел, только сейчас появилось. Уже нажал и успешно ввел, выскочила надпись: Дякуємо! Ваш кешбек надійде вам протягом 20 робочих днів.
До этого был только список партнеров, видимо опять какой-то сбой.
vovareuckij
 
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