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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:16
Переводы не советую делать через этот банк из-за границы, комис фееричный. Типичный банк для свинорыльства).
Сейчас у них нет никаких акция для "подоить", все закончилось в прошлом году?
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sergia
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:22
unknownurl написав:
vovareuckij написав:Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline
И где тут поле для ввода ключа?
Деньги кончились. Можно только Сильпо, Фору или Юск. Тыкайте на однин из этих логотипов, потом кнопку «Отримати».
взяли из бюджета следующего года
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cohan
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:53
cohan написав: unknownurl написав:
vovareuckij написав:Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline
И где тут поле для ввода ключа?
Деньги кончились. Можно только Сильпо, Фору или Юск. Тыкайте на однин из этих логотипов, потом кнопку «Отримати».
взяли из бюджета следующего года
Уже появились опять, Сильпо пропало.
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unknownurl
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:54
unknownurl написав:
vovareuckij написав:Крок 1.
Отримайте СМС з номером ключ-коду ОЧЕВИГОДА
Крок 2.
Оберіть, де Ви бажаете його витратити зі списку партнерів, указаних нижче
Крок 3.
Отримайте обраний електронний подарунок у ваш мобільний додаток UKRSIBonline
И где тут поле для ввода ключа?
Деньги кончились. Можно только Сильпо, Фору или Юск. Тыкайте на однин из этих логотипов, потом кнопку «Отримати».
А еще ниже %кешбек - там деньгами дадут.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:57
Да увидел, только сейчас появилось. Уже нажал и успешно ввел, выскочила надпись: Дякуємо! Ваш кешбек надійде вам протягом 20 робочих днів.
До этого был только список партнеров, видимо опять какой-то сбой.
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vovareuckij
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Додано: Вів 19 січ, 2021 21:04
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какая сумма кешбека в месяц по Ньюкард?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
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_PORT_UA
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Додано: Вів 19 січ, 2021 21:17
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какая сумма кешбека в месяц по Ньюкард?
500 грн. чистыми
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 19 січ, 2021 21:18
velvet написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какая сумма кешбека в месяц по Ньюкард?
500 грн. чистыми
Разве чистыми?
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M-Audio
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Додано: Вів 19 січ, 2021 21:20
M-Audio написав: velvet написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какая сумма кешбека в месяц по Ньюкард?
500 грн. чистыми
Разве чистыми?
Кристально чистыми))
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Ferlakur
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