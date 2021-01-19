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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:22
klug конечно гривен
Кешбечные карты!
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
За прошлый год с долгами еще не расчитались.
В этом пока новых акций не было.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 00:04
в принципе разницы нет, есть акции или нет... всё ж через персональные приглашения...
Кешбечные карты!
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