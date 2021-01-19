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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1396139713981399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:22

klug конечно гривен :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:Сейчас у них нет никаких акция для "подоить", все закончилось в прошлом году?

За прошлый год с долгами еще не расчитались.
В этом пока новых акций не было.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 00:04

в принципе разницы нет, есть акции или нет... всё ж через персональные приглашения...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 00:53

  omb написав:klug конечно гривен :)

Європейський банк має платити у євро. Тим більше вони самі кажуть, що вже не знають, куди їх дівати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 03:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:Пришел перевод через Paysend на нью кард. УСБ взял комисию за непонятную конвертацию 4%

а как увидеть какой процент комиссии?
вручную пересчитали из доллара в гривну сколько должно придти?
не самая лучшая идея получать доллары на карту мк там еще конвертация евро-доллар присутствует
думаю сыграли роль конвертации пс и специальный курс усб для операций с валютой по картам
относительно форвард банка - у них акция получение без комиссии, возможно они как-то корректируют чтобы сумма совпадала с той что указана в их курсе валют
раз уж получили доход из-за границы не забудьте задекларировать
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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