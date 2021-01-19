|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:22
klug конечно гривен
Кешбечные карты!
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
За прошлый год с долгами еще не расчитались.
В этом пока новых акций не было.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 00:04
в принципе разницы нет, есть акции или нет... всё ж через персональные приглашения...
Кешбечные карты!
Додано: Сер 20 січ, 2021 00:53
Європейський банк має платити у євро. Тим більше вони самі кажуть, що вже не знають, куди їх дівати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 20 січ, 2021 03:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а как увидеть какой процент комиссии?
вручную пересчитали из доллара в гривну сколько должно придти?
не самая лучшая идея получать доллары на карту мк там еще конвертация евро-доллар присутствует
думаю сыграли роль конвертации пс и специальный курс усб для операций с валютой по картам
относительно форвард банка - у них акция получение без комиссии, возможно они как-то корректируют чтобы сумма совпадала с той что указана в их курсе валют
раз уж получили доход из-за границы не забудьте задекларировать
КБ за открытие карты
|