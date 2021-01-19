M-Audio написав:3) заодно уж: как дата операции считается - по авторизации или по проводке?
По авторизации - в прошлом году супруга открыла карту 30 января, 31го оплатила услуги на 10000 грн. - 16 февраля (или когда там был рабочий день) получила 500 грн. кэшбека. Сибас того так поздно и платит кишмыш - чтобы все успело провестись по счету. Но ключевой есть дата авторизации.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
sergia написав:Друг делал перевод в Paysend из рублей в гривну, по курсу Paysend, т.е. на карту усб пришли уже гривны, что и видно в выписке. Но доступная сумм на карте стала меньше за счет двойной конвертации: пришедшие гривны в доллар, а затем доллар снова в гривну. Мне это непонятно,какие основания у банка так делать? Если бы пришла не гривна, а какая-то другая не распространенная валюта, то я бы понял, что ее приравнивают к долляру и затем конвертирую долляр в валюту карты. Т.е. фактически усб не может нормально работать с платежными системами, которые уже конвертируют валюту в гривню. Я понимаю что у них все идет автоматом и врядли я выбью у них что-то, но нужно имхо предостеречь людей от такого говнеца.
С проблемой двойной конвертации я лично сталкиваюсь довольно часто - поэтому могу вам сказать следующее - технически наверное перевести деньги через заграничный терминал скорее всего нельзя. Потому как у заграничных банков не открыты корсчета в МПС в гривне. Поэтому если терминал через который идет платеж не находится в зоне ЮА - конвертация будет по любэ. Ну не может Банк 1 в стране А переслать деньги так чтобы Виза (или МС) с его долларового корсчета списала гривну и зачислила Сибасу тоже гривну (причем у Сибаса то корсчет в Визе (МС) тоже ведь открыт не в гривне). Там будет идти расчет через бакс. А значит конверт. Но дело в том, что ряд банков (например Моня) идут навстречу таким клиентам и все курсовые разницы на небольших суммах берут на себя - поэтому клиенту кажется что он заплатил в гривне и конверта не было, хотя он был. Другой момент - международная система или мерчант имеют филиал в Украине и теоретически может организовать так чтобы заграничный платеж прошел через терминал в зоне ЮА - тогда такой платеж будет внутри зоны ЮА то есть не будут затронуты валютные корсчета в МПС - все варится внутриукраинском котле - тогда все будет копейка в копейку. Но такое очень редко. Чаще наоборот - есть структурное подразделение в Украине - но платеж идет через терминал в Хельсинки. Да он якобы в гривне. Но на самом деле там конверт есть. Конкретно так (через Хельсинки) работает весьма популярная продавалка билетов Trip.Ua. Через Варшаву идут часть покупок на другом популярном сайте make-up.ua - но это касается только товаров с пометкой "из Европы". Без пометки идут через наш родной ликпей чисто в гривне. А вот те что "из Европы" вроде бы и гривня, но на выходе конверт (моя дочь так Тасиной пудрой оплатила - весь кишмиш ушел на 3% комис). К сожалению в момент оплаты ты не видишь через какие терминалы пойдет оплата - поэтому лучше использовать для таких оплат карты которые блокируют DCC - (знаю что такое есть у Мони и А-банки). Но если Вам кажется что в ваш банк на ваш счет поступит гривна от иностранного контрагента - гоните такую мысль как вредную - ей там у иностранного контраегнта мало того что просто неоткуда взяться, она еще и не может пройти из-за бугра по гривневым корсчетам чтобы нигде не конвертанутся минимум 1 раз. Потому как гривна - только для внутреннего пользования
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
sergia написав:Друг делал перевод в Paysend из рублей в гривну, по курсу Paysend, т.е. на карту усб пришли уже гривны, что и видно в выписке. Но доступная сумм на карте стала меньше за счет двойной конвертации: пришедшие гривны в доллар, а затем доллар снова в гривну. Мне это непонятно,какие основания у банка так делать? Если бы пришла не гривна, а какая-то другая не распространенная валюта, то я бы понял, что ее приравнивают к долляру и затем конвертирую долляр в валюту карты. Т.е. фактически усб не может нормально работать с платежными системами, которые уже конвертируют валюту в гривню. Я понимаю что у них все идет автоматом и врядли я выбью у них что-то, но нужно имхо предостеречь людей от такого говнеца.
С проблемой двойной конвертации я лично сталкиваюсь довольно часто - поэтому могу вам сказать следующее - технически наверное перевести деньги через заграничный терминал скорее всего нельзя. Потому как у заграничных банков не открыты корсчета в МПС в гривне. Поэтому если терминал через который идет платеж не находится в зоне ЮА - конвертация будет по любэ. Ну не может Банк 1 в стране А переслать деньги так чтобы Виза (или МС) с его долларового корсчета списала гривну и зачислила Сибасу тоже гривну (причем у Сибаса то корсчет в Визе (МС) тоже ведь открыт не в гривне). Там будет идти расчет через бакс. А значит конверт. Но дело в том, что ряд банков (например Моня) идут навстречу таким клиентам и все курсовые разницы на небольших суммах берут на себя - поэтому клиенту кажется что он заплатил в гривне и конверта не было, хотя он был. Другой момент - международная система или мерчант имеют филиал в Украине и теоретически может организовать так чтобы заграничный платеж прошел через терминал в зоне ЮА - тогда такой платеж будет внутри зоны ЮА то есть не будут затронуты валютные корсчета в МПС - все варится внутриукраинском котле - тогда все будет копейка в копейку. Но такое очень редко. Чаще наоборот - есть структурное подразделение в Украине - но платеж идет через терминал в Хельсинки. Да он якобы в гривне. Но на самом деле там конверт есть. Конкретно так (через Хельсинки) работает весьма популярная продавалка билетов Trip.Ua. Через Варшаву идут часть покупок на другом популярном сайте make-up.ua - но это касается только товаров с пометкой "из Европы". Без пометки идут через наш родной ликпей чисто в гривне. А вот те что "из Европы" вроде бы и гривня, но на выходе конверт (моя дочь так Тасиной пудрой оплатила - весь кишмиш ушел на 3% комис). К сожалению в момент оплаты ты не видишь через какие терминалы пойдет оплата - поэтому лучше использовать для таких оплат карты которые блокируют DCC - (знаю что такое есть у Мони и А-банки). Но если Вам кажется что в ваш банк на ваш счет поступит гривна от иностранного контрагента - гоните такую мысль как вредную - ей там у иностранного контраегнта мало того что просто неоткуда взяться, она еще и не может пройти из-за бугра по гривневым корсчетам чтобы нигде не конвертанутся минимум 1 раз. Потому как гривна - только для внутреннего пользования
Т.е. через А-Банку конвертации не было-бы? Какой смысл тогда пользоваться платежными системами, типа Paysend? Если дешевле напрямую кидать, в рублях у Аваля курс отличный и без всяких двойных конвертаций.
sergia написав:Т.е. через А-Банку конвертации не было-бы?
Про конкретный банк не скажу - все надо тестить. Но могу сказать что именно когда я пытался на той неделе купить тикеты через trip.ua с оплатой через "зеленую" именно а-банк при запрете DCC платеж не пропустил. В итоге я купил билеты чуть дороже через tickets.ua - но там была честная гривна хотя сам платеж шел был разбит на 2 части - небольшое комиссионное вознаграждение через терминал самих тикетсов, а основная сумма через терминал туркишей, но в зоне ЮА - потому конверта не было а кишмиш был (ашка по заграничным транзакциям кышмиш не начисляет).
sergia написав:Какой смысл тогда пользоваться платежными системами, типа Paysend? Если дешевле напрямую кидать, в рублях у Аваля курс отличный и без всяких двойных конвертаций.
Какой смысл я не знаю. С некоторых стран говорят нельзя посылать напрямую - надо искать обходные пути. Некоторые сервисы не выводят средства на укр.карты - опять таки может пригодится обходной путь. Но если есть прямой путь с минимумом ковертаций - он по любому будет выгодней.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0