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банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1397139813991400 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 185 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 181 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 253 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 131 Всього голосів : 986 Додано: Сер 20 січ, 2021 13:43 Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group M-Audio написав: 3) заодно уж: как дата операции считается - по авторизации или по проводке? 3) заодно уж: как дата операции считается - по авторизации или по проводке?

По авторизации - в прошлом году супруга открыла карту 30 января, 31го оплатила услуги на 10000 грн. - 16 февраля (или когда там был рабочий день) получила 500 грн. кэшбека.

Сибас того так поздно и платит кишмыш - чтобы все успело провестись по счету. Но ключевой есть дата авторизации. По авторизации - в прошлом году супруга открыла карту 30 января, 31го оплатила услуги на 10000 грн. - 16 февраля (или когда там был рабочий день) получила 500 грн. кэшбека.Сибас того так поздно и платит кишмыш - чтобы все успело провестись по счету. Но ключевой есть дата авторизации. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5587 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:00 Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group sergia написав: Друг делал перевод в Paysend из рублей в гривну, по курсу Paysend, т.е. на карту усб пришли уже гривны, что и видно в выписке. Но доступная сумм на карте стала меньше за счет двойной конвертации: пришедшие гривны в доллар, а затем доллар снова в гривну.

Мне это непонятно,какие основания у банка так делать? Если бы пришла не гривна, а какая-то другая не распространенная валюта, то я бы понял, что ее приравнивают к долляру и затем конвертирую долляр в валюту карты. Т.е. фактически усб не может нормально работать с платежными системами, которые уже конвертируют валюту в гривню. Я понимаю что у них все идет автоматом и врядли я выбью у них что-то, но нужно имхо предостеречь людей от такого говнеца. Друг делал перевод в Paysend из рублей в гривну, по курсу Paysend, т.е. на карту усб пришли уже гривны, что и видно в выписке. Но доступная сумм на карте стала меньше за счет двойной конвертации: пришедшие гривны в доллар, а затем доллар снова в гривну.Мне это непонятно,какие основания у банка так делать? Если бы пришла не гривна, а какая-то другая не распространенная валюта, то я бы понял, что ее приравнивают к долляру и затем конвертирую долляр в валюту карты. Т.е. фактически усб не может нормально работать с платежными системами, которые уже конвертируют валюту в гривню. Я понимаю что у них все идет автоматом и врядли я выбью у них что-то, но нужно имхо предостеречь людей от такого говнеца.

С проблемой двойной конвертации я лично сталкиваюсь довольно часто - поэтому могу вам сказать следующее - технически наверное перевести деньги через заграничный терминал скорее всего нельзя. Потому как у заграничных банков не открыты корсчета в МПС в гривне. Поэтому если терминал через который идет платеж не находится в зоне ЮА - конвертация будет по любэ. Ну не может Банк 1 в стране А переслать деньги так чтобы Виза (или МС) с его долларового корсчета списала гривну и зачислила Сибасу тоже гривну (причем у Сибаса то корсчет в Визе (МС) тоже ведь открыт не в гривне). Там будет идти расчет через бакс. А значит конверт. Но дело в том, что ряд банков (например Моня) идут навстречу таким клиентам и все курсовые разницы на небольших суммах берут на себя - поэтому клиенту кажется что он заплатил в гривне и конверта не было, хотя он был.

Другой момент - международная система или мерчант имеют филиал в Украине и теоретически может организовать так чтобы заграничный платеж прошел через терминал в зоне ЮА - тогда такой платеж будет внутри зоны ЮА то есть не будут затронуты валютные корсчета в МПС - все варится внутриукраинском котле - тогда все будет копейка в копейку. Но такое очень редко. Чаще наоборот - есть структурное подразделение в Украине - но платеж идет через терминал в Хельсинки. Да он якобы в гривне. Но на самом деле там конверт есть. Конкретно так (через Хельсинки) работает весьма популярная продавалка билетов Trip.Ua. Через Варшаву идут часть покупок на другом популярном сайте make-up.ua - но это касается только товаров с пометкой "из Европы". Без пометки идут через наш родной ликпей чисто в гривне. А вот те что "из Европы" вроде бы и гривня, но на выходе конверт (моя дочь так Тасиной пудрой оплатила - весь кишмиш ушел на 3% комис). К сожалению в момент оплаты ты не видишь через какие терминалы пойдет оплата - поэтому лучше использовать для таких оплат карты которые блокируют DCC - (знаю что такое есть у Мони и А-банки). Но если Вам кажется что в ваш банк на ваш счет поступит гривна от иностранного контрагента - гоните такую мысль как вредную - ей там у иностранного контраегнта мало того что просто неоткуда взяться, она еще и не может пройти из-за бугра по гривневым корсчетам чтобы нигде не конвертанутся минимум 1 раз. Потому как гривна - только для внутреннего пользования С проблемой двойной конвертации я лично сталкиваюсь довольно часто - поэтому могу вам сказать следующее - технически наверное перевести деньги через заграничный терминал скорее всего нельзя. Потому как у заграничных банков не открыты корсчета в МПС в гривне. Поэтому если терминал через который идет платеж не находится в зоне ЮА - конвертация будет по любэ. Ну не может Банк 1 в стране А переслать деньги так чтобы Виза (или МС) с его долларового корсчета списала гривну и зачислила Сибасу тоже гривну (причем у Сибаса то корсчет в Визе (МС) тоже ведь открыт не в гривне). Там будет идти расчет через бакс. А значит конверт. Но дело в том, что ряд банков (например Моня) идут навстречу таким клиентам и все курсовые разницы на небольших суммах берут на себя - поэтому клиенту кажется что он заплатил в гривне и конверта не было, хотя он был.Другой момент - международная система или мерчант имеют филиал в Украине и теоретически может организовать так чтобы заграничный платеж прошел через терминал в зоне ЮА - тогда такой платеж будет внутри зоны ЮА то есть не будут затронуты валютные корсчета в МПС - все варится внутриукраинском котле - тогда все будет копейка в копейку. Но такое очень редко. Чаще наоборот - есть структурное подразделение в Украине - но платеж идет через терминал в Хельсинки. Да он якобы в гривне. Но на самом деле там конверт есть. Конкретно так (через Хельсинки) работает весьма популярная продавалка билетов Trip.Ua. Через Варшаву идут часть покупок на другом популярном сайте make-up.ua - но это касается только товаров с пометкой "из Европы". Без пометки идут через наш родной ликпей чисто в гривне. А вот те что "из Европы" вроде бы и гривня, но на выходе конверт (моя дочь так Тасиной пудрой оплатила - весь кишмиш ушел на 3% комис). К сожалению в момент оплаты ты не видишь через какие терминалы пойдет оплата - поэтому лучше использовать для таких оплат карты которые блокируют DCC - (знаю что такое есть у Мони и А-банки). Но если Вам кажется что в ваш банк на ваш счет поступит гривна от иностранного контрагента - гоните такую мысль как вредную - ей там у иностранного контраегнта мало того что просто неоткуда взяться, она еще и не может пройти из-за бугра по гривневым корсчетам чтобы нигде не конвертанутся минимум 1 раз. Потому как гривна - только для внутреннего пользования 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5587 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:11 Flamingo написав: sergia написав: Друг делал перевод в Paysend из рублей в гривну, по курсу Paysend, т.е. на карту усб пришли уже гривны, что и видно в выписке. Но доступная сумм на карте стала меньше за счет двойной конвертации: пришедшие гривны в доллар, а затем доллар снова в гривну.

Мне это непонятно,какие основания у банка так делать? Если бы пришла не гривна, а какая-то другая не распространенная валюта, то я бы понял, что ее приравнивают к долляру и затем конвертирую долляр в валюту карты. Т.е. фактически усб не может нормально работать с платежными системами, которые уже конвертируют валюту в гривню. Я понимаю что у них все идет автоматом и врядли я выбью у них что-то, но нужно имхо предостеречь людей от такого говнеца. Друг делал перевод в Paysend из рублей в гривну, по курсу Paysend, т.е. на карту усб пришли уже гривны, что и видно в выписке. Но доступная сумм на карте стала меньше за счет двойной конвертации: пришедшие гривны в доллар, а затем доллар снова в гривну.Мне это непонятно,какие основания у банка так делать? Если бы пришла не гривна, а какая-то другая не распространенная валюта, то я бы понял, что ее приравнивают к долляру и затем конвертирую долляр в валюту карты. Т.е. фактически усб не может нормально работать с платежными системами, которые уже конвертируют валюту в гривню. Я понимаю что у них все идет автоматом и врядли я выбью у них что-то, но нужно имхо предостеречь людей от такого говнеца.

С проблемой двойной конвертации я лично сталкиваюсь довольно часто - поэтому могу вам сказать следующее - технически наверное перевести деньги через заграничный терминал скорее всего нельзя. Потому как у заграничных банков не открыты корсчета в МПС в гривне. Поэтому если терминал через который идет платеж не находится в зоне ЮА - конвертация будет по любэ. Ну не может Банк 1 в стране А переслать деньги так чтобы Виза (или МС) с его долларового корсчета списала гривну и зачислила Сибасу тоже гривну (причем у Сибаса то корсчет в Визе (МС) тоже ведь открыт не в гривне). Там будет идти расчет через бакс. А значит конверт. Но дело в том, что ряд банков (например Моня) идут навстречу таким клиентам и все курсовые разницы на небольших суммах берут на себя - поэтому клиенту кажется что он заплатил в гривне и конверта не было, хотя он был.

Другой момент - международная система или мерчант имеют филиал в Украине и теоретически может организовать так чтобы заграничный платеж прошел через терминал в зоне ЮА - тогда такой платеж будет внутри зоны ЮА то есть не будут затронуты валютные корсчета в МПС - все варится внутриукраинском котле - тогда все будет копейка в копейку. Но такое очень редко. Чаще наоборот - есть структурное подразделение в Украине - но платеж идет через терминал в Хельсинки. Да он якобы в гривне. Но на самом деле там конверт есть. Конкретно так (через Хельсинки) работает весьма популярная продавалка билетов Trip.Ua. Через Варшаву идут часть покупок на другом популярном сайте make-up.ua - но это касается только товаров с пометкой "из Европы". Без пометки идут через наш родной ликпей чисто в гривне. А вот те что "из Европы" вроде бы и гривня, но на выходе конверт (моя дочь так Тасиной пудрой оплатила - весь кишмиш ушел на 3% комис). К сожалению в момент оплаты ты не видишь через какие терминалы пойдет оплата - поэтому лучше использовать для таких оплат карты которые блокируют DCC - (знаю что такое есть у Мони и А-банки). Но если Вам кажется что в ваш банк на ваш счет поступит гривна от иностранного контрагента - гоните такую мысль как вредную - ей там у иностранного контраегнта мало того что просто неоткуда взяться, она еще и не может пройти из-за бугра по гривневым корсчетам чтобы нигде не конвертанутся минимум 1 раз. Потому как гривна - только для внутреннего пользования С проблемой двойной конвертации я лично сталкиваюсь довольно часто - поэтому могу вам сказать следующее - технически наверное перевести деньги через заграничный терминал скорее всего нельзя. Потому как у заграничных банков не открыты корсчета в МПС в гривне. Поэтому если терминал через который идет платеж не находится в зоне ЮА - конвертация будет по любэ. Ну не может Банк 1 в стране А переслать деньги так чтобы Виза (или МС) с его долларового корсчета списала гривну и зачислила Сибасу тоже гривну (причем у Сибаса то корсчет в Визе (МС) тоже ведь открыт не в гривне). Там будет идти расчет через бакс. А значит конверт. Но дело в том, что ряд банков (например Моня) идут навстречу таким клиентам и все курсовые разницы на небольших суммах берут на себя - поэтому клиенту кажется что он заплатил в гривне и конверта не было, хотя он был.Другой момент - международная система или мерчант имеют филиал в Украине и теоретически может организовать так чтобы заграничный платеж прошел через терминал в зоне ЮА - тогда такой платеж будет внутри зоны ЮА то есть не будут затронуты валютные корсчета в МПС - все варится внутриукраинском котле - тогда все будет копейка в копейку. Но такое очень редко. Чаще наоборот - есть структурное подразделение в Украине - но платеж идет через терминал в Хельсинки. Да он якобы в гривне. Но на самом деле там конверт есть. Конкретно так (через Хельсинки) работает весьма популярная продавалка билетов Trip.Ua. Через Варшаву идут часть покупок на другом популярном сайте make-up.ua - но это касается только товаров с пометкой "из Европы". Без пометки идут через наш родной ликпей чисто в гривне. А вот те что "из Европы" вроде бы и гривня, но на выходе конверт (моя дочь так Тасиной пудрой оплатила - весь кишмиш ушел на 3% комис). К сожалению в момент оплаты ты не видишь через какие терминалы пойдет оплата - поэтому лучше использовать для таких оплат карты которые блокируют DCC - (знаю что такое есть у Мони и А-банки). Но если Вам кажется что в ваш банк на ваш счет поступит гривна от иностранного контрагента - гоните такую мысль как вредную - ей там у иностранного контраегнта мало того что просто неоткуда взяться, она еще и не может пройти из-за бугра по гривневым корсчетам чтобы нигде не конвертанутся минимум 1 раз. Потому как гривна - только для внутреннего пользования

Т.е. через А-Банку конвертации не было-бы?

Какой смысл тогда пользоваться платежными системами, типа Paysend? Если дешевле напрямую кидать, в рублях у Аваля курс отличный и без всяких двойных конвертаций. Т.е. через А-Банку конвертации не было-бы?Какой смысл тогда пользоваться платежными системами, типа Paysend? Если дешевле напрямую кидать, в рублях у Аваля курс отличный и без всяких двойных конвертаций. sergia

Повідомлень: 116 З нами з: 14.12.20 Подякував: 63 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:23 Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group sergia написав: Т.е. через А-Банку конвертации не было-бы? Т.е. через А-Банку конвертации не было-бы?

Про конкретный банк не скажу - все надо тестить. Но могу сказать что именно когда я пытался на той неделе купить тикеты через trip.ua с оплатой через "зеленую" именно а-банк при запрете DCC платеж не пропустил. В итоге я купил билеты чуть дороже через tickets.ua - но там была честная гривна хотя сам платеж шел был разбит на 2 части - небольшое комиссионное вознаграждение через терминал самих тикетсов, а основная сумма через терминал туркишей, но в зоне ЮА - потому конверта не было а кишмиш был (ашка по заграничным транзакциям кышмиш не начисляет). sergia написав: Какой смысл тогда пользоваться платежными системами, типа Paysend? Если дешевле напрямую кидать, в рублях у Аваля курс отличный и без всяких двойных конвертаций. Какой смысл тогда пользоваться платежными системами, типа Paysend? Если дешевле напрямую кидать, в рублях у Аваля курс отличный и без всяких двойных конвертаций. Какой смысл я не знаю. С некоторых стран говорят нельзя посылать напрямую - надо искать обходные пути. Некоторые сервисы не выводят средства на укр.карты - опять таки может пригодится обходной путь. Но если есть прямой путь с минимумом ковертаций - он по любому будет выгодней. Про конкретный банк не скажу - все надо тестить. Но могу сказать что именно когда я пытался на той неделе купить тикеты через trip.ua с оплатой через "зеленую" именно а-банк при запрете DCC платеж не пропустил. В итоге я купил билеты чуть дороже через tickets.ua - но там была честная гривна хотя сам платеж шел был разбит на 2 части - небольшое комиссионное вознаграждение через терминал самих тикетсов, а основная сумма через терминал туркишей, но в зоне ЮА - потому конверта не было а кишмиш был (ашка по заграничным транзакциям кышмиш не начисляет).Какой смысл я не знаю. С некоторых стран говорят нельзя посылать напрямую - надо искать обходные пути. Некоторые сервисы не выводят средства на укр.карты - опять таки может пригодится обходной путь. Но если есть прямой путь с минимумом ковертаций - он по любому будет выгодней. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5587 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:40 Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group sergia написав: Какой смысл тогда пользоваться платежными системами, типа Paysend? Какой смысл тогда пользоваться платежными системами, типа Paysend?

При таком курсе: 1.00 USD = 27.6847 - никакого, ну разве что сумма небольшая и вместо 2$ комиссии используете промокод, который я выкладывал выше. При таком курсе: 1.00 USD = 27.6847 - никакого, ну разве что сумма небольшая и вместо 2$ комиссии используете промокод, который я выкладывал выше. Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):

300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ

и КБ: 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw

и КБ: 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y

и КБ: 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc

и КБ: 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR ukrprom2014

Повідомлень: 2505 З нами з: 09.03.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1397139813991400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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