Додано: Сер 20 січ, 2021 14:00

sergia написав: Друг делал перевод в Paysend из рублей в гривну, по курсу Paysend, т.е. на карту усб пришли уже гривны, что и видно в выписке. Но доступная сумм на карте стала меньше за счет двойной конвертации: пришедшие гривны в доллар, а затем доллар снова в гривну.

Мне это непонятно,какие основания у банка так делать? Если бы пришла не гривна, а какая-то другая не распространенная валюта, то я бы понял, что ее приравнивают к долляру и затем конвертирую долляр в валюту карты. Т.е. фактически усб не может нормально работать с платежными системами, которые уже конвертируют валюту в гривню. Я понимаю что у них все идет автоматом и врядли я выбью у них что-то, но нужно имхо предостеречь людей от такого говнеца. Друг делал перевод в Paysend из рублей в гривну, по курсу Paysend, т.е. на карту усб пришли уже гривны, что и видно в выписке. Но доступная сумм на карте стала меньше за счет двойной конвертации: пришедшие гривны в доллар, а затем доллар снова в гривну.Мне это непонятно,какие основания у банка так делать? Если бы пришла не гривна, а какая-то другая не распространенная валюта, то я бы понял, что ее приравнивают к долляру и затем конвертирую долляр в валюту карты. Т.е. фактически усб не может нормально работать с платежными системами, которые уже конвертируют валюту в гривню. Я понимаю что у них все идет автоматом и врядли я выбью у них что-то, но нужно имхо предостеречь людей от такого говнеца.

С проблемой двойной конвертации я лично сталкиваюсь довольно часто - поэтому могу вам сказать следующее - технически наверное перевести деньги через заграничный терминал скорее всего нельзя. Потому как у заграничных банков не открыты корсчета в МПС в гривне. Поэтому если терминал через который идет платеж не находится в зоне ЮА - конвертация будет по любэ. Ну не может Банк 1 в стране А переслать деньги так чтобы Виза (или МС) с его долларового корсчета списала гривну и зачислила Сибасу тоже гривну (причем у Сибаса то корсчет в Визе (МС) тоже ведь открыт не в гривне). Там будет идти расчет через бакс. А значит конверт. Но дело в том, что ряд банков (например Моня) идут навстречу таким клиентам и все курсовые разницы на небольших суммах берут на себя - поэтому клиенту кажется что он заплатил в гривне и конверта не было, хотя он был.Другой момент - международная система или мерчант имеют филиал в Украине и теоретически может организовать так чтобы заграничный платеж прошел через терминал в зоне ЮА - тогда такой платеж будет внутри зоны ЮА то есть не будут затронуты валютные корсчета в МПС - все варится внутриукраинском котле - тогда все будет копейка в копейку. Но такое очень редко. Чаще наоборот - есть структурное подразделение в Украине - но платеж идет через терминал в Хельсинки. Да он якобы в гривне. Но на самом деле там конверт есть. Конкретно так (через Хельсинки) работает весьма популярная продавалка билетов Trip.Ua. Через Варшаву идут часть покупок на другом популярном сайте make-up.ua - но это касается только товаров с пометкой "из Европы". Без пометки идут через наш родной ликпей чисто в гривне. А вот те что "из Европы" вроде бы и гривня, но на выходе конверт (моя дочь так Тасиной пудрой оплатила - весь кишмиш ушел на 3% комис). К сожалению в момент оплаты ты не видишь через какие терминалы пойдет оплата - поэтому лучше использовать для таких оплат карты которые блокируют DCC - (знаю что такое есть у Мони и А-банки). Но если Вам кажется что в ваш банк на ваш счет поступит гривна от иностранного контрагента - гоните такую мысль как вредную - ей там у иностранного контраегнта мало того что просто неоткуда взяться, она еще и не может пройти из-за бугра по гривневым корсчетам чтобы нигде не конвертанутся минимум 1 раз. Потому как гривна - только для внутреннего пользования