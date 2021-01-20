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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:21

уже доначислили монетки (по бину 516930, за операции 30 и 31 декабря)? или пока засада?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:26

  sergia написав:это не доход, а возврат незадокументированного долга).


любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:50

  uaprofi написав:
  sergia написав:это не доход, а возврат незадокументированного долга).


любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)

а любой приход в UA не доход :wink: ?
Мне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер.
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:05

  sergia написав:
  uaprofi написав:
  sergia написав:это не доход, а возврат незадокументированного долга).


любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)

а любой приход в UA не доход :wink: ?
Мне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер.


гривны вы действительно могли комуто отдолжить, или вам могли кинуть денег например на совместную покупку и т.д.

Но если деньги поступают из-за рубежа то налоговая занимает позицию, что: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"

другое дело шо у нас ещё есть, какая-никакая, но банковская тайна, но законопроекты вроде уже черти варят
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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  #<1 ... 1398139914001401
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