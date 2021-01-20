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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:21
уже доначислили монетки (по бину 516930, за операции 30 и 31 декабря)? или пока засада?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:26
любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:50
Додано: Чет 21 січ, 2021 00:05
гривны вы действительно могли комуто отдолжить, или вам могли кинуть денег например на совместную покупку и т.д.
Но если деньги поступают из-за рубежа то налоговая занимает позицию, что: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"
другое дело шо у нас ещё есть, какая-никакая, но банковская тайна, но законопроекты вроде уже черти варят
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 21 січ, 2021 06:31
Справді )) Втім, Урксиб також ліміт рахує по авторизації, неодноразово перевірено.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:19
Сидим пока в засаде
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:02
Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?
Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая?
Востаннє редагувалось sergia в Чет 21 січ, 2021 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:45
Где почитать не скажу, но позиция налоговой - любые доходы полученные не от налоговых агентов физическое лицо обязано самостоятельно учитывать, декларировать и платить с них налоги в предусмотренные налоговым кодексом сроки. Пока методов контроля у налоговой не много - и за это не "жарят". Но все может и изменится
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