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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:21
уже доначислили монетки (по бину 516930, за операции 30 и 31 декабря)? или пока засада?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:26
sergia написав:
это не доход, а возврат незадокументированного долга).
любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:50
uaprofi написав: sergia написав:
это не доход, а возврат незадокументированного долга).
любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)
а любой приход в UA не доход
?
Мне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер.
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sergia
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Додано: Чет 21 січ, 2021 00:05
sergia написав: uaprofi написав: sergia написав:
это не доход, а возврат незадокументированного долга).
любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)
а любой приход в UA не доход
?
Мне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер.
гривны вы действительно могли комуто отдолжить, или вам могли кинуть денег например на совместную покупку и т.д.
Но если деньги поступают из-за рубежа то налоговая занимает позицию, что: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"
другое дело шо у нас ещё есть, какая-никакая, но банковская тайна, но законопроекты вроде уже черти варят
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 21 січ, 2021 06:31
V2 написав:kreuz
300 грн. - це Вам, напевно, в гілку ПУМБа
Справді )) Втім, Урксиб також ліміт рахує по авторизації, неодноразово перевірено.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:19
uaprofi написав:
уже доначислили монетки (по бину 516930, за операции 30 и 31 декабря)? или пока засада?
Сидим пока в засаде
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Додано: Чет 21 січ, 2021 09:02
uaprofi написав:
"грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"
Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?
Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая?
Востаннє редагувалось sergia
в Чет 21 січ, 2021 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:45
sergia написав: uaprofi написав:
"грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"
Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?
Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая?
Где почитать не скажу, но позиция налоговой - любые доходы полученные не от налоговых агентов физическое лицо обязано самостоятельно учитывать, декларировать и платить с них налоги в предусмотренные налоговым кодексом сроки. Пока методов контроля у налоговой не много - и за это не "жарят". Но все может и изменится
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:41
uaprofi написав:
уже доначислили монетки (по бину 516930, за операции 30 и 31 декабря)? или пока засада?
За декабрь - тишина.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:11
интересно смогут ли пофиксить проблему начисления до следующего месяца.. а то не охото без 500 грн сидеть
Кешбечные карты!
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