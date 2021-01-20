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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:21

уже доначислили монетки (по бину 516930, за операции 30 и 31 декабря)? или пока засада?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:26

  sergia написав:это не доход, а возврат незадокументированного долга).


любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:50

  uaprofi написав:
  sergia написав:это не доход, а возврат незадокументированного долга).


любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)

а любой приход в UA не доход :wink: ?
Мне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер.
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:05

  sergia написав:
  uaprofi написав:
  sergia написав:это не доход, а возврат незадокументированного долга).


любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)

а любой приход в UA не доход :wink: ?
Мне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер.


гривны вы действительно могли комуто отдолжить, или вам могли кинуть денег например на совместную покупку и т.д.

Но если деньги поступают из-за рубежа то налоговая занимает позицию, что: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"

другое дело шо у нас ещё есть, какая-никакая, но банковская тайна, но законопроекты вроде уже черти варят
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 06:31

  V2 написав:kreuz
300 грн. - це Вам, напевно, в гілку ПУМБа ;)

Справді )) Втім, Урксиб також ліміт рахує по авторизації, неодноразово перевірено.
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
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kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:19

  uaprofi написав:уже доначислили монетки (по бину 516930, за операции 30 и 31 декабря)? или пока засада?

Сидим пока в засаде
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:02

      uaprofi написав: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"

    Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?
    Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая?
    Востаннє редагувалось sergia в Чет 21 січ, 2021 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:45

      sergia написав:
      uaprofi написав: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"

    Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?
    Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая?

    Где почитать не скажу, но позиция налоговой - любые доходы полученные не от налоговых агентов физическое лицо обязано самостоятельно учитывать, декларировать и платить с них налоги в предусмотренные налоговым кодексом сроки. Пока методов контроля у налоговой не много - и за это не "жарят". Но все может и изменится
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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    100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
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    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
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    Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:41

      uaprofi написав:уже доначислили монетки (по бину 516930, за операции 30 и 31 декабря)? или пока засада?

    За декабрь - тишина.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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    Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:11

    интересно смогут ли пофиксить проблему начисления до следующего месяца.. а то не охото без 500 грн сидеть :)
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    1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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