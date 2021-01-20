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банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1399140014011402 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 185 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 181 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 253 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 131 Всього голосів : 986 Додано: Чет 21 січ, 2021 15:24 sergia написав: uaprofi написав: sergia написав: это не доход, а возврат незадокументированного долга). это не доход, а возврат незадокументированного долга).



любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты) любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)

а любой приход в UA не доход ?

Мне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер. а любой приход в UA не доходМне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер.



нет.

с гривной не так. там четко зависит, что это ...

а вот приход из-за границы считается доходом за сам факт этого нет.с гривной не так. там четко зависит, что это ...а вот приход из-за границы считается доходом за сам факт этого Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

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Свинорил 100 lvl Повідомлень: 37918 З нами з: 06.08.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 6039 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 15:26 sergia написав: uaprofi написав: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню" "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"

Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?

Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая? Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая?



это сейчас никто не контролирует - поэтиоум никто и не декларирует ...

налоговых агентов нет - тока ваша сознательностть ... так же как и в случаес налогом на подарки .. вы хотите сказать, что тоже не знали, что после собственного дня рождения должны посчитать сумму полученного в подарок (как в денежной так и неденежной форме) и пойти в налоговую задекларировать и уплатить налог? Или за сдачу в аренду квартиры ... Также и дело обстоит с налогами за переводы из за границы - там нет налогового агента и уплатить должны вы сами, естественно никто этого не делает ... это сейчас никто не контролирует - поэтиоум никто и не декларирует ...налоговых агентов нет - тока ваша сознательностть ... так же как и в случаес налогом на подарки .. вы хотите сказать, что тоже не знали, что после собственного дня рождения должны посчитать сумму полученного в подарок (как в денежной так и неденежной форме) и пойти в налоговую задекларировать и уплатить налог? Или за сдачу в аренду квартиры ... Также и дело обстоит с налогами за переводы из за границы - там нет налогового агента и уплатить должны вы сами, естественно никто этого не делает ... Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

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Свинорил 100 lvl Повідомлень: 37918 З нами з: 06.08.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 6039 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 15:29 а если покупка отменяется и деньги из заграничного инет магазина возвращают назад на карту - это считается доходом? Амвросий

Повідомлень: 3399 З нами з: 26.02.09 Подякував: 473 раз. Подякували: 854 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 15:33 Амвросий написав: а если покупка отменяется и деньги из за граничного инет магазина возвращают назад на карту - это считается доходом? а если покупка отменяется и деньги из за граничного инет магазина возвращают назад на карту - это считается доходом?



вы задаете странные вопросы ... никто никогда это не декларировал и поэтому никто никогда таким вопросом не задавался ... спросите в налоговой и вам скажут, что является .. им чем больше вы заплатите тем выгоднее - понятно что ни в одном нормативном акте такой детализации нет. Но понятно, что если этот вопрос как то автоматизируют в будущем и начнут контролировать, то доказать, что это не является доходом вы сможете - в суде так точно, т.к. это отмена покупки о чем указано в описании. вы задаете странные вопросы ... никто никогда это не декларировал и поэтому никто никогда таким вопросом не задавался ... спросите в налоговой и вам скажут, что является .. им чем больше вы заплатите тем выгоднее - понятно что ни в одном нормативном акте такой детализации нет. Но понятно, что если этот вопрос как то автоматизируют в будущем и начнут контролировать, то доказать, что это не является доходом вы сможете - в суде так точно, т.к. это отмена покупки о чем указано в описании. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

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Свинорил 100 lvl Повідомлень: 37918 З нами з: 06.08.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 6039 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1399140014011402 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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