нет.
с гривной не так. там четко зависит, что это ...
а вот приход из-за границы считается доходом за сам факт этого
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:24
нет.
с гривной не так. там четко зависит, что это ...
а вот приход из-за границы считается доходом за сам факт этого
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:26
это сейчас никто не контролирует - поэтиоум никто и не декларирует ...
налоговых агентов нет - тока ваша сознательностть ... так же как и в случаес налогом на подарки .. вы хотите сказать, что тоже не знали, что после собственного дня рождения должны посчитать сумму полученного в подарок (как в денежной так и неденежной форме) и пойти в налоговую задекларировать и уплатить налог? Или за сдачу в аренду квартиры ... Также и дело обстоит с налогами за переводы из за границы - там нет налогового агента и уплатить должны вы сами, естественно никто этого не делает ...
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:29
а если покупка отменяется и деньги из заграничного инет магазина возвращают назад на карту - это считается доходом?
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:33
вы задаете странные вопросы ... никто никогда это не декларировал и поэтому никто никогда таким вопросом не задавался ... спросите в налоговой и вам скажут, что является .. им чем больше вы заплатите тем выгоднее - понятно что ни в одном нормативном акте такой детализации нет. Но понятно, что если этот вопрос как то автоматизируют в будущем и начнут контролировать, то доказать, что это не является доходом вы сможете - в суде так точно, т.к. это отмена покупки о чем указано в описании.
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Pig Lives Matter
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