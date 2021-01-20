Додано: Чет 21 січ, 2021 15:26

sergia написав: uaprofi написав: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню" "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"

Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?

Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая? Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая?

это сейчас никто не контролирует - поэтиоум никто и не декларирует ...налоговых агентов нет - тока ваша сознательностть ... так же как и в случаес налогом на подарки .. вы хотите сказать, что тоже не знали, что после собственного дня рождения должны посчитать сумму полученного в подарок (как в денежной так и неденежной форме) и пойти в налоговую задекларировать и уплатить налог? Или за сдачу в аренду квартиры ... Также и дело обстоит с налогами за переводы из за границы - там нет налогового агента и уплатить должны вы сами, естественно никто этого не делает ...