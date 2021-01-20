нет.
с гривной не так. там четко зависит, что это ...
а вот приход из-за границы считается доходом за сам факт этого
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:24
нет.
с гривной не так. там четко зависит, что это ...
а вот приход из-за границы считается доходом за сам факт этого
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:26
это сейчас никто не контролирует - поэтиоум никто и не декларирует ...
налоговых агентов нет - тока ваша сознательностть ... так же как и в случаес налогом на подарки .. вы хотите сказать, что тоже не знали, что после собственного дня рождения должны посчитать сумму полученного в подарок (как в денежной так и неденежной форме) и пойти в налоговую задекларировать и уплатить налог? Или за сдачу в аренду квартиры ... Также и дело обстоит с налогами за переводы из за границы - там нет налогового агента и уплатить должны вы сами, естественно никто этого не делает ...
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:29
а если покупка отменяется и деньги из заграничного инет магазина возвращают назад на карту - это считается доходом?
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:33
вы задаете странные вопросы ... никто никогда это не декларировал и поэтому никто никогда таким вопросом не задавался ... спросите в налоговой и вам скажут, что является .. им чем больше вы заплатите тем выгоднее - понятно что ни в одном нормативном акте такой детализации нет. Но понятно, что если этот вопрос как то автоматизируют в будущем и начнут контролировать, то доказать, что это не является доходом вы сможете - в суде так точно, т.к. это отмена покупки о чем указано в описании.
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:21
Мы оплатим: налогом на депозиты, военным налогом, и тарифами на газ свет тепло и так далее, а ПДВ в магазине за уже купленные подарки уже оплатил дарующий и 2 раза платить налог с 1 товара - тупо.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:30
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:38
Нет.
В Налоговом Кодексе это не подпадает под налогооблагаемую базу.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:40
ukrprom2014 а что попадает?
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Много чего,
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:46
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