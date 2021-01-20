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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:24

  sergia написав:
  uaprofi написав:
  sergia написав:это не доход, а возврат незадокументированного долга).


любой приход из-за рубежа это доход (исключение ЗП и т.д. с которой взяли налоги в стране выплаты)

а любой приход в UA не доход :wink: ?
Мне всегда казалось что важно не количество прихода, а его размер.


нет.
с гривной не так. там четко зависит, что это ...
а вот приход из-за границы считается доходом за сам факт этого
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:26

  sergia написав:
  uaprofi написав: "грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, є іноземними доходами і підлягають оподаткуванню"

Спасибо! На практике, о каких суммах идет речь?
Интересно почитать, может где-то тема на форуме есть соответствующая?


это сейчас никто не контролирует - поэтиоум никто и не декларирует ...
налоговых агентов нет - тока ваша сознательностть ... так же как и в случаес налогом на подарки .. вы хотите сказать, что тоже не знали, что после собственного дня рождения должны посчитать сумму полученного в подарок (как в денежной так и неденежной форме) и пойти в налоговую задекларировать и уплатить налог? Или за сдачу в аренду квартиры ... Также и дело обстоит с налогами за переводы из за границы - там нет налогового агента и уплатить должны вы сами, естественно никто этого не делает ...
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:29

а если покупка отменяется и деньги из заграничного инет магазина возвращают назад на карту - это считается доходом?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:33

  Амвросий написав:а если покупка отменяется и деньги из за граничного инет магазина возвращают назад на карту - это считается доходом?


вы задаете странные вопросы ... никто никогда это не декларировал и поэтому никто никогда таким вопросом не задавался ... спросите в налоговой и вам скажут, что является .. им чем больше вы заплатите тем выгоднее - понятно что ни в одном нормативном акте такой детализации нет. Но понятно, что если этот вопрос как то автоматизируют в будущем и начнут контролировать, то доказать, что это не является доходом вы сможете - в суде так точно, т.к. это отмена покупки о чем указано в описании.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:21

  IMPRINTER написав:.. вы хотите сказать, что тоже не знали, что после собственного дня рождения должны посчитать сумму полученного в подарок (как в денежной так и неденежной форме) и пойти в налоговую задекларировать и уплатить налог?

Мы оплатим: налогом на депозиты, военным налогом, и тарифами на газ свет тепло и так далее, а ПДВ в магазине за уже купленные подарки уже оплатил дарующий :mrgreen: и 2 раза платить налог с 1 товара - тупо.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:30

  IMPRINTER написав:доказать, что это не является доходом вы сможете - в суде так точно, т.к. это отмена покупки о чем указано в описании.


в описании ничего не говорится про возврат. Там написано "Кредитовый слип". Как это трактуеся по НКУ не совсем понятно :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:38

  Амвросий написав:а если покупка отменяется и деньги из заграничного инет магазина возвращают назад на карту - это считается доходом?

Нет.
В Налоговом Кодексе это не подпадает под налогооблагаемую базу.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:40

ukrprom2014 а что попадает?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:а что попадает?

Много чего, https://i.factor.ua/law-23/section-96/article-205/
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:46

  ukrprom2014 написав:В Налоговом Кодексе это не подпадает под налогооблагаемую базу.


а как доказать что это не подпадает, если в назначении платежа написано только "Кредитовый слип"?
Амвросий
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