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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Амвросий написав:"Кредитовый слип"?

КС никогда не считался доходной операцией, ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:15

  Амвросий написав:
  ukrprom2014 написав:В Налоговом Кодексе это не подпадает под налогооблагаемую базу.


а как доказать что это не подпадает, если в назначении платежа написано только "Кредитовый слип"?


еще раз ... чего вы озадачились этим вопросом вообще? вы что не платили и собрались вдруг платить?
в таком случае не забывайте платить налог на полученные на день рождения подарки ! На сл день после похмелья идти декларировать !

Нет прецедента поэтому никто не знает.
Ни у кого до вас такой мыслои не возникало? А если на ДР тебе подарят секс, то по какой цене его учесть и задекларировать? По цене амстердамского борделя? Амстердам+? или как? У нас миллион норм всяких тупых и всерьез никто не задумывается о таком ибо на каждую норму можно придумать тысячу казуистических ситуаций.
Я (как и 99% граждан Укрианы) не плачу налог на подарки (хотя обязаны) поэтому у меня такие вопросы и не возникають.

Вот например, тебя обслуживают на суржике - это нарушение закона про мову? до какой степени язык может быть неукраинским, чтоб это стало нарушением? Одно слово скажет продавец не украинское, а польское - это нарушение или нет? Если так, то завтра весь Львов можно оштрафовать за это. Есть нормы, - нет критериев - понимай как хош. Так и тут.
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