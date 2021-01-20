Додано: Чет 21 січ, 2021 18:15

Амвросий написав: ukrprom2014 написав: В Налоговом Кодексе это не подпадает под налогооблагаемую базу. В Налоговом Кодексе это не подпадает под налогооблагаемую базу.



а как доказать что это не подпадает, если в назначении платежа написано только "Кредитовый слип"? а как доказать что это не подпадает, если в назначении платежа написано только "Кредитовый слип"?

еще раз ... чего вы озадачились этим вопросом вообще? вы что не платили и собрались вдруг платить?в таком случае не забывайте платить налог на полученные на день рождения подарки ! На сл день после похмелья идти декларировать !Нет прецедента поэтому никто не знает.Ни у кого до вас такой мыслои не возникало? А если на ДР тебе подарят секс, то по какой цене его учесть и задекларировать? По цене амстердамского борделя? Амстердам+? или как? У нас миллион норм всяких тупых и всерьез никто не задумывается о таком ибо на каждую норму можно придумать тысячу казуистических ситуаций.Я (как и 99% граждан Укрианы) не плачу налог на подарки (хотя обязаны) поэтому у меня такие вопросы и не возникають.Вот например, тебя обслуживают на суржике - это нарушение закона про мову? до какой степени язык может быть неукраинским, чтоб это стало нарушением? Одно слово скажет продавец не украинское, а польское - это нарушение или нет? Если так, то завтра весь Львов можно оштрафовать за это. Есть нормы, - нет критериев - понимай как хош. Так и тут.