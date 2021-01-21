КС никогда не считался доходной операцией, ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
КС никогда не считался доходной операцией, ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:15
еще раз ... чего вы озадачились этим вопросом вообще? вы что не платили и собрались вдруг платить?
в таком случае не забывайте платить налог на полученные на день рождения подарки ! На сл день после похмелья идти декларировать !
Нет прецедента поэтому никто не знает.
Ни у кого до вас такой мыслои не возникало? А если на ДР тебе подарят секс, то по какой цене его учесть и задекларировать? По цене амстердамского борделя? Амстердам+? или как? У нас миллион норм всяких тупых и всерьез никто не задумывается о таком ибо на каждую норму можно придумать тысячу казуистических ситуаций.
Я (как и 99% граждан Укрианы) не плачу налог на подарки (хотя обязаны) поэтому у меня такие вопросы и не возникають.
Вот например, тебя обслуживают на суржике - это нарушение закона про мову? до какой степени язык может быть неукраинским, чтоб это стало нарушением? Одно слово скажет продавец не украинское, а польское - это нарушение или нет? Если так, то завтра весь Львов можно оштрафовать за это. Есть нормы, - нет критериев - понимай как хош. Так и тут.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:52
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:01
а если за секс в подарок спросят? )
вы ж понимаете преджвидеть то что у вас спросят невозможно )))
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:12
вы представляете какие это ресурсы надо, чтобы у каждого спрашивать
Кешбечные карты!
|