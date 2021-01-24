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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 січ, 2021 22:06
sergia, если подписаны, то в паблике банка Viber'а приходят эти "SMS". Если отпишитесь и/или отключите диалог, то должны высылать в SMS.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Суб 23 січ, 2021 23:00
Який крайній термін для оформлення New Card?
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golmeb
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Додано: Нед 24 січ, 2021 18:10
MASolomko написав:
sergia, если подписаны, то в паблике банка Viber'а приходят эти "SMS". Если отпишитесь и/или отключите диалог, то должны высылать в SMS.
А где это отключается? В веб-версии не нашел)
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sergia
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Додано: Нед 24 січ, 2021 18:33
sergia там речь про вайбер
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 24 січ, 2021 18:34
golmeb написав:
Який крайній термін для оформлення New Card?
28.01.2022 или 29.01.2022 в шабатных отделениях точно,но мона рискнуть и 31.01.2022
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Мизантрóп
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Додано: Пон 25 січ, 2021 10:22
Мизантрóп написав:
29.01.2022
В субботу отделения не работают.
Не вижу смысла открывать карту на 1 день.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Пон 25 січ, 2021 10:55
Мизантрóп та они либо продлят либо остановят программу для всех
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
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Додано: Пон 25 січ, 2021 13:52
ukrprom2014 написав: Мизантрóп написав:
29.01.2022
В субботу отделения не работают.
Не вижу смысла открывать карту на 1 день.
пук в лужу.Мишуги 9,Киев
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Мизантрóп
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