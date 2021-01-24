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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1404140514061407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 22:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

sergia, если подписаны, то в паблике банка Viber'а приходят эти "SMS". Если отпишитесь и/или отключите диалог, то должны высылать в SMS.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 23:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Який крайній термін для оформлення New Card?
golmeb
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:10

  MASolomko написав:sergia, если подписаны, то в паблике банка Viber'а приходят эти "SMS". Если отпишитесь и/или отключите диалог, то должны высылать в SMS.

А где это отключается? В веб-версии не нашел)
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:33

sergia там речь про вайбер
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:34

  golmeb написав:Який крайній термін для оформлення New Card?

28.01.2022 или 29.01.2022 в шабатных отделениях точно,но мона рискнуть и 31.01.2022
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:29.01.2022

В субботу отделения не работают.
Не вижу смысла открывать карту на 1 день.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2563
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:55

Мизантрóп та они либо продлят либо остановят программу для всех
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:52

  ukrprom2014 написав:
  Мизантрóп написав:29.01.2022

В субботу отделения не работают.
Не вижу смысла открывать карту на 1 день.

пук в лужу.Мишуги 9,Киев
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:53

  omb написав:Мизантрóп та они либо продлят либо остановят программу для всех

науке это не известно :wink:
Мизантрóп
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  #<1 ... 1404140514061407
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