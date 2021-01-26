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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1405140614071408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:47

  sergia написав:Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?

У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:49

  demichh написав:
  sergia написав:Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?

У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.

было сегодня и до получаса (и даже пуши стерёг).Банк близок ощАду :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:04

  Мизантрóп написав:
  demichh написав:
  sergia написав:Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?

У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.

было сегодня и до получаса (и даже пуши стерёг).Банк близок ощАду :mrgreen:

+1
та сегодня вообще сказка. Касса в отделении не работала, интернет-банкинг тоже плохо работал.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:02

Зачем вам этот Star Inform, если и без него всё прекрасно работает? То есть моментально, не надо ждать 4 минуты или полчаса. Только сначала привязать в Приват24, добавить в MC Більше и т.д., затем отключить.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Зачем вам этот Star Inform, если и без него всё прекрасно работает?
ловить ключ-коды.ОЧвыгодно :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:36

  Мизантрóп написав: ловить ключ-коды.ОЧвыгодно :D

И так пуш приходит. Проверено не один раз.
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Striker
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З нами з: 15.02.20
Подякував: 188 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:44

  Striker написав:
  Мизантрóп написав: ловить ключ-коды.ОЧвыгодно :D

И так пуш приходит. Проверено не один раз.

у меня из четырёх аков пуш только на одном (094) приходит,и тот не желателен,так как субсидиант.
Кста,заметил опсос ИТ на своём сайте и в АССА 2 грн. начал требовать,но обошёл :D
Мизантрóп
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З нами з: 03.12.14
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  #<1 ... 1405140614071408
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