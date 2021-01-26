|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 16:47
sergia написав:
Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?
У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 16:49
demichh написав: sergia написав:
Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?
У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.
было сегодня и до получаса (и даже пуши стерёг).Банк близок ощАду
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5264
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 842 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:04
Мизантрóп написав: demichh написав: sergia написав:
Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?
У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.
было сегодня и до получаса (и даже пуши стерёг).Банк близок ощАду
+1
та сегодня вообще сказка. Касса в отделении не работала, интернет-банкинг тоже плохо работал.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:02
Зачем вам этот Star Inform, если и без него всё прекрасно работает? То есть моментально, не надо ждать 4 минуты или полчаса. Только сначала привязать в Приват24, добавить в MC Більше и т.д., затем отключить.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1469
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:36
Мизантрóп написав:
ловить ключ-коды.ОЧвыгодно
И так пуш приходит. Проверено не один раз.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1469
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:44
Striker написав: Мизантрóп написав:
ловить ключ-коды.ОЧвыгодно
И так пуш приходит. Проверено не один раз.
у меня из четырёх аков пуш только на одном (094) приходит,и тот не желателен,так как субсидиант.
Кста,заметил опсос ИТ на своём сайте и в АССА 2 грн. начал требовать,но обошёл
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5264
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 842 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|