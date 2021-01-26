УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 16:47
sergia написав:
Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?
У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.
demichh
Повідомлень: 2456
З нами з: 09.12.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 131 раз.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 16:49
demichh написав: sergia написав:
Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?
У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.
было сегодня и до получаса (и даже пуши стерёг).Банк близок ощАду
Мизантрóп
Повідомлень: 5266
З нами з: 03.12.14
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Подякували: 944 раз.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 19:04
Мизантрóп написав: demichh написав: sergia написав:
Подтверждения оплат приходять только на Вибер.Т.е если Вибер не включен, то никаких СМСок не дождешься. Через чат отлкючили+ и вкл без+.
Как-то можно решить чтобы приходили СМСки?
У меня приходят СМС но ждать долго: минуты 4.
было сегодня и до получаса (и даже пуши стерёг).Банк близок ощАду
+1
та сегодня вообще сказка. Касса в отделении не работала, интернет-банкинг тоже плохо работал.
sergia
Повідомлень: 132
З нами з: 14.12.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 3 раз.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 21:02
Зачем вам этот Star Inform, если и без него всё прекрасно работает? То есть моментально, не надо ждать 4 минуты или полчаса. Только сначала привязать в Приват24, добавить в MC Більше и т.д., затем отключить.
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Striker
Повідомлень: 1469
З нами з: 15.02.20
Подякував: 188 раз.
Подякували: 182 раз.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 21:36
Мизантрóп написав:
ловить ключ-коды.ОЧвыгодно
И так пуш приходит. Проверено не один раз.
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* за першу покупку від 150 грн
Striker
Повідомлень: 1469
З нами з: 15.02.20
Подякував: 188 раз.
Подякували: 182 раз.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 21:44
Striker написав: Мизантрóп написав:
ловить ключ-коды.ОЧвыгодно
И так пуш приходит. Проверено не один раз.
у меня из четырёх аков пуш только на одном (094) приходит,и тот не желателен,так как субсидиант.
Кста,заметил опсос ИТ на своём сайте и в АССА 2 грн. начал требовать,но обошёл
Мизантрóп
Повідомлень: 5266
З нами з: 03.12.14
Подякував: 842 раз.
Подякували: 944 раз.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:41
А можна щоб клієнт сам вирішував коли йому змінювати пароль?
Rainbow
Повідомлень: 3054
З нами з: 23.09.12
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Подякували: 599 раз.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:43
А есть какой-то способ удостовериться, что платежи NEW картой за товыры в сети таки проходят по программе 5% КБ?
Например, оплата на сайте эпика с самовывозом
zentol
Повідомлень: 78
З нами з: 04.01.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 7 раз.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:45
Rainbow написав:А можна щоб клієнт сам вирішував коли йому змінювати пароль?
Нет. Меняй пароль когда системе захочется.
Ну а если серьёзно, то система запрашивает сменить пароль ровно через год с момента регистрации (последнего обновления пароля). Отсчитывай дни и ставь напоминалку, чтобы в самый неудобный момент не выдумывать новый пароль.
Более того, после смены пароля в мобильном приложении слетает настройка входа по отпечатку пальца.
Востаннє редагувалось
unknownurl
в Вів 26 січ, 2021 22:48, всього редагувалось 2 разів.
unknownurl
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Подякував: 19 раз.
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