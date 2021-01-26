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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

zentol написав:А есть какой-то способ удостовериться, что платежи NEW картой за товыры в сети таки проходят по программе 5% КБ?
Например, оплата на сайте эпика с самовывозом
Хороший способ - прочитать несколько страниц этого форума. Или в поиск вписать «лимит».
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  zentol написав:Например, оплата на сайте эпика с самовывозом

Эпик онлайн точно проходит с КБ.
Сопосба проверить до момента начисления - нет.
Фиксируйте в табличке, потом после 16-го числа, проверите.
Если общая ожидаемая сумма меньше - звоните на ГЛ, они проверят по каждой операции.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:14

  unknownurl написав:Более того, после смены пароля в мобильном приложении слетает настройка входа по отпечатку пальца.

Даже не после смены пароля, а просто после входа по паролю, а не по отпечатку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:06

прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:41

stas_rst у меня все тихо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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