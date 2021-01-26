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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:47
zentol написав:А есть какой-то способ удостовериться, что платежи NEW картой за товыры в сети таки проходят по программе 5% КБ?
Например, оплата на сайте эпика с самовывозом
Хороший способ - прочитать несколько страниц этого форума. Или в поиск вписать «лимит».
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:50
Эпик онлайн точно проходит с КБ.
zentol написав:
Например, оплата на сайте эпика с самовывозом
Сопосба проверить до момента начисления - нет.
Фиксируйте в табличке, потом после 16-го числа, проверите.
Если общая ожидаемая сумма меньше - звоните на ГЛ, они проверят по каждой операции.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 26 січ, 2021 23:14
unknownurl написав:
Более того, после смены пароля в мобильном приложении слетает настройка входа по отпечатку пальца.
Даже не после смены пароля, а просто после входа по паролю, а не по отпечатку.
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Ferlakur
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:06
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:41
stas_rst у меня все тихо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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