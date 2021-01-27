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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:23
stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
Можливо, обіцяну 1000 почали частинами виплачувати
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