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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:23
stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
Можливо, обіцяну 1000 почали частинами виплачувати
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:50
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:10
stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером
Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:22
Ferlakur написав: stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером
Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.
Вы Укрсиб с ПУМБом перепутали
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:35
velvet написав: Ferlakur написав: stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером
Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.
Вы Укрсиб с ПУМБом перепутали
Точно!
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