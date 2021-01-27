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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1407140814091410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:прилетіло поповнення рахунку на 34,51


Можливо, обіцяну 1000 почали частинами виплачувати :)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:50

V2 оформили рассрочку? :mrgreen:
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:10

  stas_rst написав:прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером

Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:22

  Ferlakur написав:
  stas_rst написав:прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером

Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.

Вы Укрсиб с ПУМБом перепутали
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:35

  velvet написав:
  Ferlakur написав:
  stas_rst написав:прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером

Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.

Вы Укрсиб с ПУМБом перепутали

Точно! :D
Ferlakur
 
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  #<1 ... 1407140814091410
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