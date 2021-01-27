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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:23
stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
Можливо, обіцяну 1000 почали частинами виплачувати
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:50
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оформили рассрочку?
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:10
stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером
Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:22
Ferlakur написав: stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером
Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.
Вы Укрсиб с ПУМБом перепутали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:35
velvet написав: Ferlakur написав: stas_rst написав:
прилетіло поповнення рахунку на 34,51
КБ за попередні місяці виплачений у повній мірі, акції теж
на віртуальний теховер не попадав
що це було ? як у вас ?
ПС. у пуші поповнення саме рахунку, а не картки за номером
Мне сегодня пришло 3,70 кешбка за коммуналку, которые не доплатили в декабре.
При том, что в этом месяце уже выплатили 300 грн. То есть, долги предыдущих периодов на лимит последующих месяцев не влияют.
Вы Укрсиб с ПУМБом перепутали
Точно!
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:34
є 1000 грн за 90 розрахунків B)
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:40
balance
Точно, теперь бы ещё за декабрь по старым картам заплатили
Востаннє редагувалось velvet
в Чет 28 січ, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:41
balance сибас держит марку. пусть с небольшим напрягом и задержкой обязательства исполняет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:41
1000 пришла, дождались, Ура!
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:45
vovareuckij
+1 1000
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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