Є штучка і в мене, дякую ))
Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:06
Є штучка і в мене, дякую ))
Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:12
Що за опитування?
Востаннє редагувалось velvet в Чет 28 січ, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:24
Фарта всем !
не участвовал,но пришло по одному только
Воистину дивный банк с "одним из лучших приложений"
Чую там бэкофис руками заблудил...
Новый кейс открыл: когда-то в 2017-2018 был потреб кредит (с револьверной картой).Своевременно загашен и револьверная карта затем закрыта.Ща при реге Нью вылезло"Вас долго не было-меняй пароль".Восстановить ток по ОК (особоключу) старому.Менеджеры его видят,если старый дог выкинут
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