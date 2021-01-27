Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18

НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.

Сказало про повторіть пізніше.

Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.

Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.

Коли повертають...чи було в кого?