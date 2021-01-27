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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:06

  vovareuckij написав:1000 пришла, дождались, Ура!

Є штучка і в мене, дякую ))

Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:12

  kreuz написав:
  vovareuckij написав:1000 пришла, дождались, Ура!

Є штучка і в мене, дякую ))

Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...

Що за опитування?
Востаннє редагувалось velvet в Чет 28 січ, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:24

Фарта всем !

  Flamingo написав:balance сибас держит марку. пусть с небольшим напрягом и задержкой обязательства исполняет

не участвовал,но пришло по одному только :roll:
Воистину дивный банк :D с "одним из лучших приложений" :mrgreen:
Чую там бэкофис руками заблудил...
Новый кейс открыл: когда-то в 2017-2018 был потреб кредит (с револьверной картой).Своевременно загашен и револьверная карта затем закрыта.Ща при реге Нью вылезло"Вас долго не было-меняй пароль".Восстановить ток по ОК (особоключу) старому.Менеджеры его видят,если старый дог выкинут :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:25

  velvet написав:
  kreuz написав:
  vovareuckij написав:1000 пришла, дождались, Ура!

Є штучка і в мене, дякую ))

Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...

Що за опитування?

Чи подобається Вам персональне обслуговування, якось так. Ну я 7-ку персмену поставив, щоб активніше мене інформував, бажано завчасно, про те, що мене тут цікавить, а ось пораджу другові на 8-ку, бо рефок у Сібаса не вистачає, щоб заганяти нових клієнтів )))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Да это ж праздник свинорыльсва какой-то!
1К задвоилась, 15:01 и 15:04.
От греха подальше обе были оперативно отправлены на КОКО под 15% :)
(глазам не верю, но уже вижу +2К у скунсика)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18

НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.
Сказало про повторіть пізніше.
Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.
Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.
Коли повертають...чи було в кого?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:21

Квесторе_поверніться не было, все транзакции четко проходили
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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