Є штучка і в мене, дякую ))
Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:06
Є штучка і в мене, дякую ))
Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:12
Що за опитування?
Востаннє редагувалось velvet в Чет 28 січ, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:24
Фарта всем !
не участвовал,но пришло по одному только
Воистину дивный банк с "одним из лучших приложений"
Чую там бэкофис руками заблудил...
Новый кейс открыл: когда-то в 2017-2018 был потреб кредит (с револьверной картой).Своевременно загашен и револьверная карта затем закрыта.Ща при реге Нью вылезло"Вас долго не было-меняй пароль".Восстановить ток по ОК (особоключу) старому.Менеджеры его видят,если старый дог выкинут
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:25
Чи подобається Вам персональне обслуговування, якось так. Ну я 7-ку персмену поставив, щоб активніше мене інформував, бажано завчасно, про те, що мене тут цікавить, а ось пораджу другові на 8-ку, бо рефок у Сібаса не вистачає, щоб заганяти нових клієнтів )))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да это ж праздник свинорыльсва какой-то!
1К задвоилась, 15:01 и 15:04.
От греха подальше обе были оперативно отправлены на КОКО под 15%
(глазам не верю, но уже вижу +2К у скунсика)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18
НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.
Сказало про повторіть пізніше.
Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.
Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.
Коли повертають...чи було в кого?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:21
Квесторе_поверніться не было, все транзакции четко проходили
Кешбечные карты!
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