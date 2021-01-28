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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1409141014111412>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:06

  vovareuckij написав:1000 пришла, дождались, Ура!

Є штучка і в мене, дякую ))

Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:12

  kreuz написав:
  vovareuckij написав:1000 пришла, дождались, Ура!

Є штучка і в мене, дякую ))

Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...

Що за опитування?
Востаннє редагувалось velvet в Чет 28 січ, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:24

Фарта всем !

  Flamingo написав:balance сибас держит марку. пусть с небольшим напрягом и задержкой обязательства исполняет

не участвовал,но пришло по одному только :roll:
Воистину дивный банк :D с "одним из лучших приложений" :mrgreen:
Чую там бэкофис руками заблудил...
Новый кейс открыл: когда-то в 2017-2018 был потреб кредит (с револьверной картой).Своевременно загашен и револьверная карта затем закрыта.Ща при реге Нью вылезло"Вас долго не было-меняй пароль".Восстановить ток по ОК (особоключу) старому.Менеджеры его видят,если старый дог выкинут :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:25

  velvet написав:
  kreuz написав:
  vovareuckij написав:1000 пришла, дождались, Ура!

Є штучка і в мене, дякую ))

Не дарма опитування від Сібаса проходив сьогодні...

Що за опитування?

Чи подобається Вам персональне обслуговування, якось так. Ну я 7-ку персмену поставив, щоб активніше мене інформував, бажано завчасно, про те, що мене тут цікавить, а ось пораджу другові на 8-ку, бо рефок у Сібаса не вистачає, щоб заганяти нових клієнтів )))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Да это ж праздник свинорыльсва какой-то!
1К задвоилась, 15:01 и 15:04.
От греха подальше обе были оперативно отправлены на КОКО под 15% :)
(глазам не верю, но уже вижу +2К у скунсика)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18

НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.
Сказало про повторіть пізніше.
Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.
Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.
Коли повертають...чи було в кого?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:21

Квесторе_поверніться не было, все транзакции четко проходили
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Зарплатна картка New Card з кешбеком 10% на онлайн покупки

UKRSIBBANK BNP Paribas Group пропонує новим клієнтам банку – фізичним особам – скористатися акційною пропозицією в рамках зарплатного проекту та отримувати кешбек у розмірі 10% на онлайн покупки з карткою «New Card».

З 1 лютого 2021 року клієнти, які відкриють зарплатний рахунок «New Card», зможуть скористатися акційними умовами, що почнуть діяти з моменту отримання смс-повідомлення про підключення клієнта до програми «кешбек» з максимальним розміром щомісячного кешбеку у 1000 грн та будуть дійсні протягом 1 року з моменту відкриття рахунку.

Після відкриття рахунку ви будете автоматично переведені на обслуговування у сервіс дистанційного обслуговування банку. Як клієнтові UKRSIBBANK вам буде призначений персональний менеджер, що зв’яжеться з вами протягом наступного тижня після відкриття рахунку.

Ваші можливості із зарплатною карткою «New Card» від UKRSIBBANK:

Безкоштовне: відкриття, обслуговування та зняття готівки у касах банку та всіх АТМ UKRSIBBANK та партнерів.
Кешбек у розмірі 10% за розрахунки карткою в мережі Інтернет.
Відкриття валютних та накопичувальних рахунків.
Надання персонального online й offline менеджера для оперативного вирішення питань.


До того ж зарплатний рахунок «NEW card» надасть можливість клієнтам UKRSIBBANK використовувати більш ніж 60 функцій онлайн банкінгу UKRSIB online, серед яких можливіть сплачувати без комісії комунальні рахунки, поповнювати рахунки мобільних телефонів, безкоштовно здійснювати перекази за реквізитами та контролювати динаміку фінансових витрат.

Зауважимо, що пропозиція актуальна за умови щомісячного зарахування заробітної платні на картку «New Card». У разі відсутності щомісячних зарахувань впродовж 60-ти днів – клієнт переводиться на стандартний тариф «New Card».

Детальні умови за посиланням.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Зарплатна картка New Card з кешбеком 10% на онлайн покупки

Майже захотілось ходити на роботу... А інші варіанти такого кишмишу є?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:19

  chipmunk написав:
  unknownurl написав:Зарплатна картка New Card з кешбеком 10% на онлайн покупки

Майже захотілось ходити на роботу... А інші варіанти такого кишмишу є?

Так це в Ахметбая...але тільки 300 на карту.
Тут ціла тища. :shock:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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