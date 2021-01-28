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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1409141014111412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:27

Потрібно з'ясувати, які критерії визначення зп/не зп. Якщо ФОП буде кидати собі мінімалку на картку щомісяця - це буде зп?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Квесторе_поверніться написав:
  chipmunk написав:
  unknownurl написав:Зарплатна картка New Card з кешбеком 10% на онлайн покупки

Майже захотілось ходити на роботу... А інші варіанти такого кишмишу є?

Так це в Ахметбая...але тільки 300 на карту.
Тут ціла тища. :shock:
Ну где в ПУМБе 10% на онлайн-покупки? Только макс. 300 грн на коммуналку и то не всегда, нужно выдерать.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:46

  klug написав:Потрібно з'ясувати, які критерії визначення зп/не зп. Якщо ФОП буде кидати собі мінімалку на картку щомісяця - це буде зп?


ИМХО - Ні.
Оформлення зп картки відбувається через підписання зарплатного проекту. Банк є податковим агентом, тому контролює сплату податків саме з зп. Чи плате ФОП сам собі зп і податки саме з цієї зп, а не з доходу? Ні.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:08

  Rimlyanin1 написав:Оформлення зп картки відбувається через підписання зарплатного проекту.

Здесь, вроде, не обязательно. Можно прийти и открыть зарплатную карту самостоятельно. По крайней мене, когда я открывал обычную New Card, я интересовался, и мне не сказали, что это невозможно. Просто смысла в этой карте мы тогда не нашли.
Остаётся только вопрос, если предприятие будет просто перечислять зарплату на эту карту, с соответствующим назначением платежа, будет ли банк считать это зарплатой?
В таком варианте уплату налогов контролирует банк, в котором обслуживается предприятие, и со счета в котором будет перечисляться зарплата (а не принимающий банк).
Ну и, как я понимаю, если это всё реально, то поезд всё равно ушёл - вторую New Card не открыть, и даже если закрыть первую, то всё равно шансов мало?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А если открыть эту карту, потом на работе заяву написать, чтоб зарплату перечисляли на эту карту, прокатит?
Ferlakur
 
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