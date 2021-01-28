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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:27
Потрібно з'ясувати, які критерії визначення зп/не зп. Якщо ФОП буде кидати собі мінімалку на картку щомісяця - це буде зп?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну где в ПУМБе 10% на онлайн-покупки? Только макс. 300 грн на коммуналку и то не всегда, нужно выдерать.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:46
ИМХО - Ні.
Оформлення зп картки відбувається через підписання зарплатного проекту. Банк є податковим агентом, тому контролює сплату податків саме з зп. Чи плате ФОП сам собі зп і податки саме з цієї зп, а не з доходу? Ні.
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:08
Здесь, вроде, не обязательно. Можно прийти и открыть зарплатную карту самостоятельно. По крайней мене, когда я открывал обычную New Card, я интересовался, и мне не сказали, что это невозможно. Просто смысла в этой карте мы тогда не нашли.
Остаётся только вопрос, если предприятие будет просто перечислять зарплату на эту карту, с соответствующим назначением платежа, будет ли банк считать это зарплатой?
В таком варианте уплату налогов контролирует банк, в котором обслуживается предприятие, и со счета в котором будет перечисляться зарплата (а не принимающий банк).
Ну и, как я понимаю, если это всё реально, то поезд всё равно ушёл - вторую New Card не открыть, и даже если закрыть первую, то всё равно шансов мало?
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А если открыть эту карту, потом на работе заяву написать, чтоб зарплату перечисляли на эту карту, прокатит?
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:22
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ви праві...але чи є такі тут хто не харчується на 500 грн і може заюзати 1000?
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вы так написали, что банк не может лишнюю выплату стянуть с Вашего же счета у них
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