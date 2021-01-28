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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

-
Востаннє редагувалось unknownurl в Чет 28 січ, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
unknownurl
 
Повідомлень: 330
З нами з: 01.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Скрин в студию

айн
Зображення
цвай
Зображення
8)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:06

ukrprom2014 прикольно :) интересно как они теперь отменять будут
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 216 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:08

  omb написав:ukrprom2014 прикольно :) интересно как они теперь отменять будут

Заженуть в овер.
Теж будем просити скрін.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36097
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:ukrprom2014 прикольно интересно как они теперь отменять будут

Видимо так же как и за открытие р/с, там у меня тоже соточки задвоились - НИКАК.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:27

ukrprom2014 сомневаюсь, но время покажет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 216 раз.
 
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