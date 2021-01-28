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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Востаннє редагувалось unknownurl в Чет 28 січ, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:06
ukrprom2014 прикольно интересно как они теперь отменять будут
Кешбечные карты!
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:08
Заженуть в овер.
Теж будем просити скрін.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Видимо так же как и за открытие р/с, там у меня тоже соточки задвоились - НИКАК.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:27
ukrprom2014 сомневаюсь, но время покажет
Кешбечные карты!
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