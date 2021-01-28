RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1411141214131414>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

-
Востаннє редагувалось unknownurl в Чет 28 січ, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
unknownurl
 
Повідомлень: 330
З нами з: 01.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Скрин в студию

айн
Зображення
цвай
Зображення
8)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:06

ukrprom2014 прикольно :) интересно как они теперь отменять будут
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:08

  omb написав:ukrprom2014 прикольно :) интересно как они теперь отменять будут

Заженуть в овер.
Теж будем просити скрін.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36103
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:ukrprom2014 прикольно интересно как они теперь отменять будут

Видимо так же как и за открытие р/с, там у меня тоже соточки задвоились - НИКАК.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:27

ukrprom2014 сомневаюсь, но время покажет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:56

Заплатили 500 за декабрь по старой карте
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:02

velvet
В 9:11 прилетела смс с Витаемо )
Недоплаченный на 5169 кешбек за декабрь пофиксили в январе, чтобы не путать с суммой на 16/02 на январь.
Кешбек по карте полученной 10/19 продлился сам собой без лишних движений (закрыть/открыть новую) до 31/01/22
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 279
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 38 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:04

      Spring написав:velvet
    В 9:11 прилетела смс с Витаемо )
    Недоплаченный на 5169 кешбек за декабрь пофиксили в январе, чтобы не путать с суммой на 16/02 на январь.
    Кешбек по карте полученной 10/19 продлился сам собой без лишних движений (закрыть/открыть новую) до 31/01/22

    Надеюсь в феврале не повторится история и деньги автоматом зачислят
    Вознаграждение за оформление карт:
    зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
    velvet
     
    Повідомлень: 3492
    З нами з: 06.03.09
    Подякував: 27 раз.
    Подякували: 488 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:10

    velvet
    Подождем 16 е февраля..
    Давно никаких Очевыгод не было, тоже ждем )
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
      Spring
       
      Повідомлень: 279
      З нами з: 04.02.14
      Подякував: 21 раз.
      Подякували: 38 раз.
       
      Профіль
        #<1 ... 1411141214131414>
      Форум:
      + Додати
          тему
      Відповісти
      на тему
      Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
      Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

      Видалити встановлені форумом файли cookie
      Зараз обговорюється
      Альфа-Банк (92687)
      29.01.2021 11:01
      Все материалы
      Топ
      відповідей
      Топ
      користувачів
      В контексті FINANCE.UA
      Топ новини
      Реклама

      Форуми Finance.ua


      Finance.ua


      При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
      для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
      Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
      Powered by phpBB.