|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
-
Востаннє редагувалось unknownurl в Чет 28 січ, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:06
ukrprom2014 прикольно интересно как они теперь отменять будут
Кешбечные карты!
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:08
Заженуть в овер.
Теж будем просити скрін.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Видимо так же как и за открытие р/с, там у меня тоже соточки задвоились - НИКАК.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:27
ukrprom2014 сомневаюсь, но время покажет
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:56
Заплатили 500 за декабрь по старой карте
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:02
velvet
В 9:11 прилетела смс с Витаемо )
Недоплаченный на 5169 кешбек за декабрь пофиксили в январе, чтобы не путать с суммой на 16/02 на январь.
Кешбек по карте полученной 10/19 продлился сам собой без лишних движений (закрыть/открыть новую) до 31/01/22
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:04
Надеюсь в феврале не повторится история и деньги автоматом зачислят
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:10
velvet
Подождем 16 е февраля..
Давно никаких Очевыгод не было, тоже ждем )
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
|