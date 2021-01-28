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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:45
Spring тут почти весь форум ждет
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
фиг
ждите 4й квартал, там план по КПИ нуна будет наверстывать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:53
Грошенята відпустили з блоку в Сибі...вже на рахунку.
Спрацювали оперативно. З уплатою можна працювати...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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