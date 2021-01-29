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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:45

Spring тут почти весь форум ждет :mrgreen:
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Spring написав:Давно никаких Очевыгод не было, тоже ждем )

фиг
ждите 4й квартал, там план по КПИ нуна будет наверстывать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:53

  Квесторе_поверніться написав:НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.
Сказало про повторіть пізніше.
Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.
Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.
Коли повертають...чи було в кого?

Грошенята відпустили з блоку в Сибі...вже на рахунку.
Спрацювали оперативно. З уплатою можна працювати...мабуть. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:26

Нагадайте хтось Укрсибу що він щось обіцяв :)
негарно обманювати своїх клієнтів

http://prntscr.com/xt92a7

хех, походу банк виправив січень на лютий! кросавчєгі
http://prntscr.com/xt96zh
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.
Сказало про повторіть пізніше.
Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.
Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.
Коли повертають...чи було в кого?

Грошенята відпустили з блоку в Сибі...вже на рахунку.
Спрацювали оперативно. З уплатою можна працювати...мабуть. :)

А что оплачивали?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon написав:Нагадайте хтось Укрсибу що він щось обіцяв :)
негарно обманювати своїх клієнтів

http://prntscr.com/xt92a7

хех, походу банк виправив січень на лютий! кросавчєгі
http://prntscr.com/xt96zh
Скорее всего, эта программа будет очень связана с перезапуском MasterCard Більше, поэтому происходит такой delay.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:19

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1 грн - 12.5 балла. 1 балл за каждые 20 грн.
После регистрации дадут 1000 баллов, а не 1500 баллов, как было заявлено ранее.

Баллы можно использовать для ПОЛНОЙ компенсации покупки.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:29

  unknownurl написав:Появились условия: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... bilshe.pdf

1 грн - 12.5 балла. 1 балл за каждые 20 грн.
После регистрации дадут 1000 баллов, а не 1500 баллов, как было заявлено ранее.

Баллы можно использовать для ПОЛНОЙ компенсации покупки.


так а что єто за карты .. у меня есть тока такие
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:31

  unknownurl написав:1 грн - 12.5 балла. 1 балл за каждые 20 грн.

Ну, хорошо, что хоть не восемь корней з двух, и не 4*pi, и не 5*e - считать легче.
Любые коэффициенты кроме степеней десятки - неприемлемы, неужели не ясно.
Идиоты
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:32

IMPRINTER, у меня 535432 NewCard
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