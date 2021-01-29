УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:45
Spring
тут почти весь форум ждет
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omb
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:24
Spring написав:
Давно никаких Очевыгод не было, тоже ждем )
фиг
ждите 4й квартал, там план по КПИ нуна будет наверстывать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:53
Квесторе_поверніться написав:
НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.
Сказало про повторіть пізніше.
Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.
Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.
Коли повертають...чи було в кого?
Грошенята відпустили з блоку в Сибі...вже на рахунку.
Спрацювали оперативно. З уплатою можна працювати...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:26
Нагадайте хтось Укрсибу що він щось обіцяв
негарно обманювати своїх клієнтів
http://prntscr.com/xt92a7
хех, походу банк виправив січень на лютий! кросавчєгі
http://prntscr.com/xt96zh
greenozon
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:46
Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:
НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.
Сказало про повторіть пізніше.
Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.
Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.
Коли повертають...чи було в кого?
Грошенята відпустили з блоку в Сибі...вже на рахунку.
Спрацювали оперативно. З уплатою можна працювати...мабуть.
А что оплачивали?
guntherhouse777
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:49
Скорее всего, эта программа будет очень связана с перезапуском MasterCard Більше, поэтому происходит такой delay.
unknownurl
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:19
Появились условия:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... bilshe.pdf
1 грн - 12.5 балла. 1 балл за каждые 20 грн.
После регистрации дадут 1000 баллов, а не 1500 баллов, как было заявлено ранее.
Баллы можно использовать для ПОЛНОЙ компенсации покупки.
unknownurl
Повідомлень: 335
З нами з: 01.10.19
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Подякували: 82 раз.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:29
unknownurl написав:
Появились условия:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... bilshe.pdf
1 грн - 12.5 балла. 1 балл за каждые 20 грн.
После регистрации дадут 1000 баллов, а не 1500 баллов, как было заявлено ранее.
Баллы можно использовать для ПОЛНОЙ компенсации покупки.
так а что єто за карты .. у меня есть тока такие
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:31
unknownurl написав:
1 грн - 12.5 балла. 1 балл за каждые 20 грн.
Ну, хорошо, что хоть не восемь корней з двух, и не 4*pi, и не 5*e - считать легче.
Любые коэффициенты кроме степеней десятки - неприемлемы, неужели не ясно.
Идиоты
mustbe
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:32
IMPRINTER, у меня 535432 NewCard
unknownurl
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