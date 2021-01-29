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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:34

  unknownurl написав:Появились условия: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... bilshe.pdf

1 грн - 12.5 балла. 1 балл за каждые 20 грн.
После регистрации дадут 1000 баллов, а не 1500 баллов, как было заявлено ранее.

Баллы можно использовать для ПОЛНОЙ компенсации покупки.

Карты с бином 5169 не участвуют
Придется идти менять на зарплатную под 10%)
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 283
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 39 раз.
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:34

      guntherhouse777 написав:
      Квесторе_поверніться написав:
      Квесторе_поверніться написав:НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало.
    Сказало про повторіть пізніше.
    Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень.
    Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали.
    Коли повертають...чи було в кого?

    Грошенята відпустили з блоку в Сибі...вже на рахунку.
    Спрацювали оперативно. З уплатою можна працювати...мабуть. :)

    А что оплачивали?

    Газ
    http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
    Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
    Квесторе_поверніться
     
    Повідомлень: 36114
    З нами з: 22.11.13
    Подякував: 2 раз.
    Подякували: 1817 раз.
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:35

    Spring, 0.4% того не стоят. Да и не факт, что правила не писались левой ногой.
    unknownurl
     
    Повідомлень: 335
    З нами з: 01.10.19
    Подякував: 19 раз.
    Подякували: 82 раз.
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:36

      unknownurl написав:Spring, 0.4% того не стоят. Да и не факт, что правила не писались левой ногой.

    Так 10% и 1000 грн лучше чем 5% и 500, ну и 0.4% это уже так, плюшка сверху
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
      Spring
       
      Повідомлень: 283
      З нами з: 04.02.14
      Подякував: 21 раз.
      Подякували: 39 раз.
       
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        #<1 ... 1412141314141415
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