Квесторе_поверніться написав:НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало. Сказало про повторіть пізніше. Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень. Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали. Коли повертають...чи було в кого?
Грошенята відпустили з блоку в Сибі...вже на рахунку. Спрацювали оперативно. З уплатою можна працювати...мабуть.
А что оплачивали?
Газ
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