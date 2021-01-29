Квесторе_поверніться написав:НЕвдала транзакція на уплаті. Квитанцію про проплату не сформувало. Сказало про повторіть пізніше. Сиб заблоковав на нюкарті пару сотень. Транзакції в уплаті не бачать. Заявку прийняли-3 робочі дні на розбір польоту сказали. Коли повертають...чи було в кого?
Грошенята відпустили з блоку в Сибі...вже на рахунку. Спрацювали оперативно. З уплатою можна працювати...мабуть.
А что оплачивали?
Газ
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unknownurl написав:Spring, 0.4% того не стоят. Да и не факт, что правила не писались левой ногой.
Так 10% и 1000 грн лучше чем 5% и 500, ну и 0.4% это уже так, плюшка сверху
40000 щоб наколядувати 2000 балів.
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Spring написав:Придется идти менять на зарплатную под 10%)
На другом форуме писали, что подали заявку на зарплатную при действующей new card и ожидать связи персонального менеджера, который поможет перевести текущую карту на зарплатную с повышенным кешбеком.
В общем, наблюдаем.) Сам не знаю насколько получиться договариваться с бухгалтерией, чтобы переводить средства на карту другого банка и есть ли у них такая возможность (надо с банком, который раскидывает зп работодателю иметь договор на это).
В отделении сегодня пытался узнать какие реквизиты подаются в отделение для получения зп — обычные прямые реквизиты с IBAN UA*2620*.
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