О как, а я думал всем заплатили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:11
О как, а я думал всем заплатили.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
за оплату коммуналки в портмоне дают кешбек по ньюкарте?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:26
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
пока вы рубите кешбек, тут новые ставки по депо подоспели... вступают в действие с 12.02.2021. 0,5% в ГРИВНЕ. Вот это я понимаю уровень
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:35
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