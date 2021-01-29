RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1413141414151416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:11

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Только сейчас прочитал тему, и проверил у себя - за декабрь 500грн так и нет

Я так понял что ни у кого особо нет. Только 2 человека отписалось - у одного 500, а у другого какая-то мелочь в несколько десятков гривень

О как, а я думал всем заплатили.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3507
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

за оплату коммуналки в портмоне дают кешбек по ньюкарте?
ziks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 22.01.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:26

  ziks написав:за оплату коммуналки в портмоне дают кешбек по ньюкарте?

да
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5691
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

пока вы рубите кешбек, тут новые ставки по депо подоспели... вступают в действие с 12.02.2021. 0,5% в ГРИВНЕ. Вот это я понимаю уровень :D
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412056/
maxim2014
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 19.09.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:35

  maxim2014 написав:тут новые ставки по депо подоспели... вступают в действие с 12.02.2021. 0,5% в ГРИВНЕ. Вот это я понимаю уровень :D

Так они деньги раздают налево и направо. Зачем им те депозиты?
M-Audio
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 23.03.11
Подякував: 341 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:16

>>Персональний план збагачення
0,5% на 2 роки. Безос уже напружився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 18.08.14
Подякував: 237 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сделал на сайте заявку на НК-зарплатку (обычная есть) Сегодня перезвонили, сказала, что уточнит или можно существующую НК перевести в ранг зарплатки или как это сделать. Обещала в пн перезвонить.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6567
З нами з: 20.01.15
Подякував: 401 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1413141414151416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (795)
30.01.2021 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.