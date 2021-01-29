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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 січ, 2021 07:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне вчера выплатили. В 9:00, Кажись. Меньше сотки, как и ждал.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Суб 30 січ, 2021 07:16
Здається, я третій, хто отримав сковорідку за грудень, при тому, що відкривався у листопаді, тобто це вже увімкнулася пролонгація.
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
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