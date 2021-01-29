|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 січ, 2021 07:15
Мне вчера выплатили. В 9:00, Кажись. Меньше сотки, как и ждал.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 805
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 січ, 2021 07:16
Flamingo написав: Вкладчик1234 написав:
Только сейчас прочитал тему, и проверил у себя - за декабрь 500грн так и нет
Я так понял что ни у кого особо нет. Только 2 человека отписалось - у одного 500, а у другого какая-то мелочь в несколько десятков гривень
Здається, я третій, хто отримав сковорідку за грудень, при тому, що відкривався у листопаді, тобто це вже увімкнулася пролонгація.
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку
(+50 грн), КОКО
від Форварду
(+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку
від ПУМБ
(+100 грн чистими):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 січ, 2021 08:57
+2
Как и положено - приехало 16.01 по 500 по двум аккам.
Один - старый, второй - переоткрыт в декабре-2020.
Даже и не знал, что есть проблемы с зп за декабрь
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5103
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:04
Flamingo написав: Spring написав: Вкладчик1234 написав:
Только сейчас прочитал тему, и проверил у себя - за декабрь 500грн так и нет
Надо было жаловаться в чате персмену, или на горячую, что не получили, включали в список для довыплаты
Ну я персмену звонил сразу же как понял что 500 мне не заплатиои, а супруге с ьолее новой картой заплатили. И о списке именно я написал на этом форуме. и что? Кроме вас и Velvet никто больше на форуме о выплате не отписался. Так что явление явно не массовое
Я тоже писал - сказали, что глюк известен, будет массовая доплата (про список речи не было)
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13953
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7630 раз.
- Подякували: 3677 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Citizen_D
, IGNAT
, lov2108
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|