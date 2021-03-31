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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:05

кабінет у вебці не грузиться ... пічалька
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ребята кешбек за оплату в валюте на зарубежном интернет магазине пройдет мартом или уже апрелем? То есть я оплачиваю гривной сегодня, но конвертация то проведется уже в апреле. Кешбек будет по дате операции или фактического списания средств!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:39

  _PORT_UA написав:Ребята кешбек за оплату в валюте на зарубежном интернет магазине пройдет мартом или уже апрелем? То есть я оплачиваю гривной сегодня, но конвертация то проведется уже в апреле. Кешбек будет по дате операции или фактического списания средств!

Ну вообще-то банка специально берет аж 15 дней после окончания месяца чтобы все провелось и уже на то что провелось начислить кэшбек. Именно по дате операции.
Но если есть желание проверить - вперде - поделитесь потом своим опытом :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шановна спильнота, как Старинформ+ отключить?
Обнулил карту, и только сегодня заметил, что уже третий месяц списывают (
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:27

  cohan написав:Шановна спильнота, как Старинформ+ отключить?
Обнулил карту, и только сегодня заметил, что уже третий месяц списывают (

Напишите в чате мобильного приложения
velvet
 
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