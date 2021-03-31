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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 18:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ребята кешбек за оплату в валюте на зарубежном интернет магазине пройдет мартом или уже апрелем? То есть я оплачиваю гривной сегодня, но конвертация то проведется уже в апреле. Кешбек будет по дате операции или фактического списания средств!
Додано: Сер 31 бер, 2021 18:39
Ну вообще-то банка специально берет аж 15 дней после окончания месяца чтобы все провелось и уже на то что провелось начислить кэшбек. Именно по дате операции.
Но если есть желание проверить - вперде - поделитесь потом своим опытом
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановна спильнота, как Старинформ+ отключить?
Обнулил карту, и только сегодня заметил, что уже третий месяц списывают (
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:27
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