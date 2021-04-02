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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Виплатили кешмиш за 29 січня 8)
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:39

  extreme_lviv_ua написав:Виплатили кешмиш за 29 січня 8)

за февраль полностью нема :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:00

  extreme_lviv_ua написав:Виплатили кешмиш за 29 січня 8)

Поздравляю, а жене так и не заплатили ещё за 29 января
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Может кому-то будет интересно:

https://app.welcome-to-ukrsibbank.com/dreams

Больше инфы про Dreams: https://t.me/c/1297277172/94
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

unknownurl, инфа по ссылке из чата доступна тем, кто находится в этом чате.

Поиском нашёл эту новость на сайте банка:
https://my.ukrsibbank.com/ru/sme/news/411872/
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:24

  MASolomko написав:unknownurl, инфа по ссылке из чата доступна тем, кто находится в этом чате.

Поиском нашёл эту новость на сайте банка:
https://my.ukrsibbank.com/ru/sme/news/411872/


Так и не понял, в чём фишка... :?:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:42

  jay2004 написав:
  MASolomko написав:unknownurl, инфа по ссылке из чата доступна тем, кто находится в этом чате.

Поиском нашёл эту новость на сайте банка:
https://my.ukrsibbank.com/ru/sme/news/411872/


Так и не понял, в чём фишка... :?:

Ніби зрозуміло написано:
орієнтоване на покоління міленіалів, та дозволяє усім клієнтам ефективно заощаджувати та краще орієнтуватися у своїх фінансових можливостях.

Сервіс покликаний підказати новому поколінню, що у горнятко від Старбакса можна налити Галку і так зекономити, бо діти не знають, куди діваються гроші.
klug
 
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