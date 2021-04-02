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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:00
extreme_lviv_ua написав:
Виплатили кешмиш за 29 січня
Поздравляю, а жене так и не заплатили ещё за 29 января
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velvet
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:46
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unknownurl
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:17
unknownurl, инфа по ссылке из чата доступна тем, кто находится в этом чате.
Поиском нашёл эту новость на сайте банка:https://my.ukrsibbank.com/ru/sme/news/411872/
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MASolomko
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:24
Так и не понял, в чём фишка...
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jay2004
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:42
jay2004 написав:
Так и не понял, в чём фишка...
Ніби зрозуміло написано:
орієнтоване на покоління міленіалів, та дозволяє усім клієнтам ефективно заощаджувати та краще орієнтуватися у своїх фінансових можливостях.
Сервіс покликаний підказати новому поколінню, що у горнятко від Старбакса можна налити Галку і так зекономити, бо діти не знають, куди діваються гроші.
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klug
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Додано: Суб 03 кві, 2021 01:20
jay2004 написав: velvet написав: cohan написав:
Шановна спильнота, как Старинформ+ отключить?
Обнулил карту, и только сегодня заметил, что уже третий месяц списывают (
Напишите в чате мобильного приложения
или через 729, поменяв на без +.
01.04 оформил зарплатную карту нью кард. Менеджер сказала, что у этой карты есть только си+, и это для меня бесплатно. Пошутила или так и есть?
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Golf_streem
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