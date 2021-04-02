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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Виплатили кешмиш за 29 січня
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:39
Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:00
Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Может кому-то будет интересно:
Больше инфы про Dreams:
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
unknownurl, инфа по ссылке из чата доступна тем, кто находится в этом чате.
Поиском нашёл эту новость на сайте банка:
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:24
Так и не понял, в чём фишка...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:42
Ніби зрозуміло написано:
Сервіс покликаний підказати новому поколінню, що у горнятко від Старбакса можна налити Галку і так зекономити, бо діти не знають, куди діваються гроші.
Додано: Суб 03 кві, 2021 01:20
01.04 оформил зарплатную карту нью кард. Менеджер сказала, что у этой карты есть только си+, и это для меня бесплатно. Пошутила или так и есть?
Додано: Суб 03 кві, 2021 06:26
1 апреля - никому не веря.
Востаннє редагувалось jay2004 в Суб 03 кві, 2021 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 кві, 2021 09:27
Оттуда:
А можно без свистелок-перделок, а просто добавить кешбека? Я даже на очевыгодные квесты согласен
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