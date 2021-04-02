У Укрсиба сейчас другие квесты каждый месяц - угадай даты платежей, за которые в следующем месяце не заплатят кешбэк. Потом выбивание недоплаченного кешбэка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 09:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:21
Вы это со знанием дела или просто что-то написать? Т.е. на ЗП карте си+ у меня будет платный?
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:35
новость шикарная: вложилась AXA, а испытывать не на французах, а на украинцах и немцах (северные - те же немцы)
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